Gala des bourses 2025 - Lauréats.es

HORAIRE DE LA SOIRÉE 19 h : Cocktail, photobooth et surprises au foyer de l’auditorium ; 20 h : Début de la cérémonie dans l’auditorium. 21 h 30 : Fin de la cérémonie. INFORMATIONS IMPORTANTES Lieu: Campus Gabrielle-Roy, Auditorium, porte #5; Vous pouvez être accompagné(e) GRATUITEMENT de 1 invité; Achat de billet supplémentaire: 25 $ par personne; Coût : soirée gratuite pour vous et votre invité ; Stationnement : gratuit ; Formule : cocktail et Gala ; Code vestimentaire : tenue cocktail; Votre présence est OBLIGATOIRE pour recevoir votre bourse. Merci de confirmer votre présence AVANT le 25 avril 2025 !

HORAIRE DE LA SOIRÉE 19 h : Cocktail, photobooth et surprises au foyer de l’auditorium ; 20 h : Début de la cérémonie dans l’auditorium. 21 h 30 : Fin de la cérémonie. INFORMATIONS IMPORTANTES Lieu: Campus Gabrielle-Roy, Auditorium, porte #5; Vous pouvez être accompagné(e) GRATUITEMENT de 1 invité; Achat de billet supplémentaire: 25 $ par personne; Coût : soirée gratuite pour vous et votre invité ; Stationnement : gratuit ; Formule : cocktail et Gala ; Code vestimentaire : tenue cocktail; Votre présence est OBLIGATOIRE pour recevoir votre bourse. Merci de confirmer votre présence AVANT le 25 avril 2025 !

Plus de détails...