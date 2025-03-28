Gala des bourses 2025 - Lauréats.es

HORAIRE DE LA SOIRÉE
19 h : Cocktail, photobooth et surprises au foyer de l’auditorium ;
20 h : Début de la cérémonie dans l’auditorium.
21 h 30 : Fin de la cérémonie.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Lieu: Campus Gabrielle-Roy, Auditorium, porte #5;
Vous pouvez être accompagné(e) GRATUITEMENT de 1 invité;
Achat de billet supplémentaire: 25 $ par personne;
Coût : soirée gratuite pour vous et votre invité ;
Stationnement : gratuit ;
Formule : cocktail et Gala ;
Code vestimentaire : tenue cocktail;
Votre présence est OBLIGATOIRE pour recevoir votre bourse.
Merci de confirmer votre présence AVANT le 25 avril 2025 !
Billet Gratuit pour mon invité au Gala des bourses
Gratuit
Achat de billet supplémentaire pour le Gala des bourses
25 $
Vous désirez ajouter un ou des invités ? C'est possible, simplement faire l'achat de billet supplémentaire au coût de 25 $ chacun.
Ajouter un don pour Fondation du Cégep de l'Outaouais
$
