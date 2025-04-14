Gala des bourses 2025 - Ouimet

HORAIRE DE LA SOIRÉE DU 6 MAI
• 19 h : Cocktail, photobooth et surprises au foyer de l’auditorium ;
• 20 h : Début de la cérémonie dans l’auditorium.
• 21 h 30 : Fin de la cérémonie.
INFORMATIONS IMPORTANTES
• Lieu: Campus Gabrielle-Roy, Auditorium, porte #5;
• Vous pouvez être accompagné(e) d'un invité, et ce, gratuitement;
• Coût : soirée gratuite ;
• Stationnement : gratuit ;
• Formule : cocktail et Gala ;
• Code vestimentaire : tenue cocktail.
