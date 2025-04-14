Gala des bourses 2025 - Partenaires V2

333 Bd de la Cité-des-Jeunes

Gatineau, QC J8Y 6R4, Canada

Gala des bourses Fondation du Cégep
free
HORAIRE DE LA SOIRÉE DU 6 MAI • 19 h : Cocktail, photobooth et surprises au foyer de l’auditorium ; • 20 h : Début de la cérémonie dans l’auditorium. • 21 h 30 : Fin de la cérémonie. INFORMATIONS IMPORTANTES • Lieu: Campus Gabrielle-Roy, Auditorium, porte #5; • Coût : soirée gratuite ; • Stationnement : gratuit ; • Formule : cocktail et Gala ; • Code vestimentaire : tenue cocktail.
