Gala des Bourses d'honneur 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Accès pour une personne
Si vous avez acheté un forfait de commandite, veuillez communiquer avec nous pour obtenir le code vous donnant accès à vos billets gratuits pour le gala.
Table pour 8 personnes
Si vous avez acheté un forfait de commandite, veuillez communiquer avec nous pour obtenir le code vous donnant accès à vos billets gratuits pour le gala.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!