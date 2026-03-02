Gala des gens d'affaires 2026

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Table VIP pour 10 personnes autour du ring. Place de choix incluant: 1 breuvage par personne, 20-24 ailes de poulet du King d'la Wing, grignotages et popcorn à volonté
Table VIP pour 10 personnes autour du ring. Place de choix incluant: 1 breuvage par personne, 20-24 ailes de poulet du King d'la Wing, grignotages et popcorn à volonté. Notez que vous serez jumelé avec d'autres invités.
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