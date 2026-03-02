Club de Boxe de Chicoutimi

Organisé par

Club de Boxe de Chicoutimi

À propos de cet événement

Gala des gens d'affaires 2026

2675 Bd du Royaume

Jonquière, QC G7S 5B8, Canada

Admission générale
35 $

Profitez du programme complet et des activités principales avec place assise.

Table VIP - Groupe de 10
750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Table VIP pour 10 personnes autour du ring. Place de choix incluant: 1 breuvage par personne, 20-24 ailes de poulet du King d'la Wing, grignotages et popcorn à volonté

Table VIP - Individuel
75 $

Table VIP pour 10 personnes autour du ring. Place de choix incluant: 1 breuvage par personne, 20-24 ailes de poulet du King d'la Wing, grignotages et popcorn à volonté. Notez que vous serez jumelé avec d'autres invités.

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