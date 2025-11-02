Opéra du Royaume

Organisé par

Opéra du Royaume

À propos de cet événement

Gala d'ouverture - CENDRILLON

4160 Rue du Vieux Pont

Jonquière, QC G8A 2G9, Canada

1 billet de cabaret pour le Gala d'ouverture
250 $

Votre billet donne accès à l'opéra, une coupe de bulles, des canapés, du vin, un dessert, un tirage, un encan silencieux et une réception en présence des artistes.

En plus, d'avoir accès aux avantages des Grands Amis de l'Opéra du Royaume: aux préventes exclusives, au vestiaire gratuit, aux rencontres amicales avec les amis de l'Opéra, ainsi qu'au groupe privé sur Facebook et soyez invités à une répétition en salle.

Soyez marraine ou parrain
500 $

En plus des avantages d'un billet de cabaret, soyez invité au souper convivial avec l'équipe et assistez à une répétition en studio.

Soyez Ambassadeurs !
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Une paire billets de cabaret avec des avantages des marraines et parrains de l'Opéra du Royaume.

Soyez Patron !
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Une table de cabaret (4 billets), en plus d'avoir accès aux avantages des Ambassadeurs de l'Opéra du Royaume : une invitation à une réception exclusive avec la direction de l’OdR et le Président du C.A.

Soyez Mécène !
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Une table de cabaret + une autre paire de billets (6 billets), et en plus d'avoir accès aux avantages des Patrons de l'Opéra du Royaume : participez dans une rencontre avec l’équipe créative et le directeur musical.

Soyez grand mécène !
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Deux tables de cabaret (8 billets), en plus d'avoir accès aux avantages des Patrons de l'Opéra du Royaume : diner privé avec les premier rôles, remerciement dans le programme de Cendrillon, mention dans les communiqués de presse et remerciement dans l’infolettre.

Ajouter un don pour Opéra du Royaume

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!