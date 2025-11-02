Gala d'ouverture - CENDRILLON

Votre billet donne accès à l'opéra, une coupe de bulles, des canapés, du vin, un dessert, un tirage, un encan silencieux et une réception en présence des artistes.



En plus, d'avoir accès aux avantages des Grands Amis de l'Opéra du Royaume: aux préventes exclusives, au vestiaire gratuit, aux rencontres amicales avec les amis de l'Opéra, ainsi qu'au groupe privé sur Facebook et soyez invités à une répétition en salle.