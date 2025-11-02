Gala d'ouverture - CENDRILLON

Organisé par
À propos de cet événement
Votre billet donne accès à l'opéra, une coupe de bulles, des canapés, du vin, un dessert, un tirage, un encan silencieux et une réception en présence des artistes.
En plus, d'avoir accès aux avantages des Grands Amis de l'Opéra du Royaume: aux préventes exclusives, au vestiaire gratuit, aux rencontres amicales avec les amis de l'Opéra, ainsi qu'au groupe privé sur Facebook et soyez invités à une répétition en salle.
En plus des avantages d'un billet de cabaret, soyez invité au souper convivial avec l'équipe et assistez à une répétition en studio.
Une paire billets de cabaret avec des avantages des marraines et parrains de l'Opéra du Royaume.
Une table de cabaret (4 billets), en plus d'avoir accès aux avantages des Ambassadeurs de l'Opéra du Royaume : une invitation à une réception exclusive avec la direction de l’OdR et le Président du C.A.
Une table de cabaret + une autre paire de billets (6 billets), et en plus d'avoir accès aux avantages des Patrons de l'Opéra du Royaume : participez dans une rencontre avec l’équipe créative et le directeur musical.
Deux tables de cabaret (8 billets), en plus d'avoir accès aux avantages des Patrons de l'Opéra du Royaume : diner privé avec les premier rôles, remerciement dans le programme de Cendrillon, mention dans les communiqués de presse et remerciement dans l’infolettre.
