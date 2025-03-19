Vous souhaitez soutenir davantage la cause intergénérationnelle? En choisissant ce billet, vous contribuez directement à notre mission tout en assistant au Gala du 30e : Générations en scène. Il offre le même accès que le billet régulier, mais avec un geste supplémentaire pour encourager nos actions et renforcer les liens entre les générations. Merci pour votre générosité!



Un reçu de charité de 20 $ vous sera remis.



Pour les membres, vous pourrez entrer le code promo envoyé par courriel à la fin de la commande.

Vous souhaitez soutenir davantage la cause intergénérationnelle? En choisissant ce billet, vous contribuez directement à notre mission tout en assistant au Gala du 30e : Générations en scène. Il offre le même accès que le billet régulier, mais avec un geste supplémentaire pour encourager nos actions et renforcer les liens entre les générations. Merci pour votre générosité!



Un reçu de charité de 20 $ vous sera remis.



Pour les membres, vous pourrez entrer le code promo envoyé par courriel à la fin de la commande.

Plus de détails...