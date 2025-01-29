Soirée Bénéfice : Gala Art & Comédie

Comprend 10 places sur une banquette avec service haut de gamme, incluant hors-d'œuvre, table de pâturage, vin, champagne et accès au bar ouvert. Un reçu de charité de 17 500 $. Deux billets pour le pré-événement VIP avec une rencontre exclusive avec les artistes. Une visibilité prolongée avec votre logo sur le site web et le rapport annuel de MultiCaf pendant un an en tant que partenaire du 35e anniversaire. Votre logo sera également affiché sur le mur des sponsors lors de l’événement.

Comprend 10 places sur une banquette avec service haut de gamme, incluant hors-d'œuvre, table de pâturage, vin, champagne et accès au bar ouvert. Un reçu de charité de 17 500 $. Deux billets pour le pré-événement VIP avec une rencontre exclusive avec les artistes. Une visibilité prolongée avec votre logo sur le site web et le rapport annuel de MultiCaf pendant un an en tant que partenaire du 35e anniversaire. Votre logo sera également affiché sur le mur des sponsors lors de l’événement.

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