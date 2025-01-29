Soirée Bénéfice : Gala Art & Comédie

Comprend une table de 4 places, Hors-d'œuvre , vin et open bar (3 consommations par personne), reçu fiscal de 4 000 $, logo sur le centre de table et dans le diaporama rotatif diffusé sur les écrans de l'événement
Comprend une table de 4 places, Hors-d'œuvre , vin et open bar (3 consommations par personne), reçu fiscal de 4 000 $, logo sur le centre de table et dans le diaporama rotatif diffusé sur les écrans de l'événement
Formule Champion (Turquoise)
20 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Comprend 10 sièges à une banquette privée, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 27 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo sur le site web de MultiCaf et dans le rapport annuel (visibilité pendant un an en tant que partenaire du 35e anniversaire), logo affiché sur le mur des commanditaires lors de l'événement (aux côtés des 5 Champions)
Comprend 10 sièges à une banquette privée, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 27 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo sur le site web de MultiCaf et dans le rapport annuel (visibilité pendant un an en tant que partenaire du 35e anniversaire), logo affiché sur le mur des commanditaires lors de l'événement (aux côtés des 5 Champions)
Formule Commanditaire Ambassadeur (Argent)
100 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Comprend 10 sièges à une banquette, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 97 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo de l'entreprise en tant que commanditaire de l'événement (affiché sur le site web et tous les supports promotionnels de l'événement), logo hyperlié sur le site web de MultiCaf et dans les supports numériques de l'événement pendant 2 ans.
Comprend 10 sièges à une banquette, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 97 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo de l'entreprise en tant que commanditaire de l'événement (affiché sur le site web et tous les supports promotionnels de l'événement), logo hyperlié sur le site web de MultiCaf et dans les supports numériques de l'événement pendant 2 ans.
Formule Commanditaire Leader Visionnaire (or)
200 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Comprend 10 sièges à une banquette, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 97 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo de l'entreprise en tant que commanditaire de l'événement (affiché sur le site web et tous les supports promotionnels de l'événement), logo hyperlié sur le site web de MultiCaf et dans les supports numériques de l'événement pendant 2 ans.
Comprend 10 sièges à une banquette, hors-d'œuvres, table de charcuterie, vin, champagne et accès au bar ouvert, un reçu de charité de 97 500 $, accès VIP avant l'événement (Rencontrez les artistes), logo de l'entreprise en tant que commanditaire de l'événement (affiché sur le site web et tous les supports promotionnels de l'événement), logo hyperlié sur le site web de MultiCaf et dans les supports numériques de l'événement pendant 2 ans.
Formule Mécène (Bleu)
20 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Comprend 10 places sur une banquette avec service haut de gamme, incluant hors-d'œuvre, table de pâturage, vin, champagne et accès au bar ouvert. Un reçu de charité de 17 500 $. Deux billets pour le pré-événement VIP avec une rencontre exclusive avec les artistes. Une visibilité prolongée avec votre logo sur le site web et le rapport annuel de MultiCaf pendant un an en tant que partenaire du 35e anniversaire. Votre logo sera également affiché sur le mur des sponsors lors de l’événement.
Comprend 10 places sur une banquette avec service haut de gamme, incluant hors-d'œuvre, table de pâturage, vin, champagne et accès au bar ouvert. Un reçu de charité de 17 500 $. Deux billets pour le pré-événement VIP avec une rencontre exclusive avec les artistes. Une visibilité prolongée avec votre logo sur le site web et le rapport annuel de MultiCaf pendant un an en tant que partenaire du 35e anniversaire. Votre logo sera également affiché sur le mur des sponsors lors de l’événement.
Siège individuel – Table 10
1 250 $
NOUVEAU ! Une occasion de vivre le gala Art Feeds MultiCaf sans acheter une table complète.Inclut 1 siège à une table de 4 personnes (Table 10), bouchées, table de dégustation, vin, et 3 cocktails.Vous recevrez un reçu de charité de 1 000 $
NOUVEAU ! Une occasion de vivre le gala Art Feeds MultiCaf sans acheter une table complète.Inclut 1 siège à une table de 4 personnes (Table 10), bouchées, table de dégustation, vin, et 3 cocktails.Vous recevrez un reçu de charité de 1 000 $
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