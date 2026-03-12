Gala du 60e anniversaire de CAMO

Venez jouer un match amical avec les membres de CAMO des années 70 jsuqu'à présent pour célébrer le 50e anniversaire des Jeux Olympiques de 1976 à Montréal. Ce billet vous donne également accès à la soirée pour fêter le 60e anniversaire du club CAMO.





*Veuillez noter que la plateforme Zeffy coche l'option de laisser un pourboire de 15% par défaut mais cela n'est pas obligatoire! Zeffy est une plateforme qui permet à des OBNL comme nous de vendre des billets sans frais mais ces pourboires vont directement à Zeffy et non pas à CAMO. Si vous souhaitez faire un don supplémentaire à CAMO, veuillez contacter Colin directement pour qu'il vous explique vos options de don.