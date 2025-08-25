LA MAISON DE PATRICIA

Organisé par

LA MAISON DE PATRICIA

À propos de cet événement

GALA DU GLAMOUR ET DE L'ESPOIR 2e Édition

6566 Rue Jarry E

Saint-Léonard, QC H1P 1W3, Canada

Admission générale
80 $

Accès à l'événement , tapis rouge, repas inclus.

Admission VIP
200 $

Accès à l'évènement, tapis rouge, repas inclus, 1 bouteille de vin, carré VIP+Goodies

Table de 8
600 $

À 600$ au lieu de 640$ vous pouvez constituez une table avec vos amis, collègue ou famille.

PARTENAIRE BRONZE
150 $

1 Billet

Insertion de votre logo sur la carte de remerciement remis à tous les invités

Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux et le flyer de l’évènement. Remerciements publics pendant l'événement.

PARTENAIRE ARGENT
300 $

1 billet pour 1 invité

Tous les avantages du niveau Bronze.

Zone vip

PARTENAIRE OR
500 $

2 billets : Pour vous et 1 invité

Tous les avantages du niveau Argent.

Temps de parole de 2 minutes pendant la soirée

Vous offrez des goodies aux invités (facultatif)

Une vidéo promotionnelle de votre entreprise diffusée pendant le gala.

Session de promotion de votre activité en live sur la page Facebook de l’organisme.

PARTENAIRE DIAMANT
1 000 $

3 billets : pour vous et 2 invités

 Tous les avantages du niveau Or.

Un temps de parole de 5 minutes pendant l'événement

1 bouteille de champagne Moet et Chandon ou Veuve Cliquot

Don en nature
Gratuit

Bon d’achats, Carte cadeau, panier cadeau, produits bien-être ou spa, bijoux, voyages, services ou articles promotionnels de votre entreprise, …

Tout autre contribution qui peut soutenir l’organisation.

Veuillez communiquer avec nous: [email protected]

