GALA DU GLAMOUR ET DE L'ESPOIR 2e Édition

Accès à l'événement , tapis rouge, repas inclus.
Accès à l'évènement, tapis rouge, repas inclus, 1 bouteille de vin, carré VIP+Goodies
À 600$ au lieu de 640$ vous pouvez constituez une table avec vos amis, collègue ou famille.
1 Billet
Insertion de votre logo sur la carte de remerciement remis à tous les invités
Mention de votre entreprise sur nos réseaux sociaux et le flyer de l’évènement. Remerciements publics pendant l'événement.
1 billet pour 1 invité
Tous les avantages du niveau Bronze.
Zone vip
2 billets : Pour vous et 1 invité
Tous les avantages du niveau Argent.
Temps de parole de 2 minutes pendant la soirée
Vous offrez des goodies aux invités (facultatif)
Une vidéo promotionnelle de votre entreprise diffusée pendant le gala.
Session de promotion de votre activité en live sur la page Facebook de l’organisme.
3 billets : pour vous et 2 invités
Tous les avantages du niveau Or.
Un temps de parole de 5 minutes pendant l'événement
1 bouteille de champagne Moet et Chandon ou Veuve Cliquot
Bon d’achats, Carte cadeau, panier cadeau, produits bien-être ou spa, bijoux, voyages, services ou articles promotionnels de votre entreprise, …
Tout autre contribution qui peut soutenir l’organisation.
Veuillez communiquer avec nous: [email protected]
$
