Gala Émergence 2025

265 Rue Saint-Jacques

Montréal, QC H2Y 1M6, Canada

🎟 Accès Gala régulier
210 $

Inclut l’accès à la soirée du Gala à partir de 18h00, des bouchées servies et une consommation gratuite durant la soirée.

Accès Gala+ Signature (VIP)
320 $

Inclut l’accès exclusif au salon VIP à partir de 17h00, des places de choix, des bouchées servies, deux consommations gratuites durant la soirée.

Places limitées, faites vite!

Accès Gala – Engagement social
150 $

Tarif réduit pour les OBNL et organismes communautaires. Inclut l’accès à la soirée à partir de 18h00, bouchées servies et une consommation gratuite durant la soirée.

Ce tarif est réservé aux organismes communautaires ou à but non lucratif. Une vérification pourrait être effectuée au besoin.

Table Gala+ Signature (VIP)
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

INCLUSIONS

• Réservation de 1 table dans la section VIP (4 personnes)

• Table avec emplacement de choix et personnalisée avec votre logo (si applicable)

• 4 entrées pour le Salon VIP à partir de 17h00

• 4 consommations incluses par personne durant la soirée

Places limitées, faites vite!

Table Accès Gala
900 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

INCLUSION

• Réservation de 1 table (4 personnes)

• Inclut l’accès à la soirée du Gala à partir de 18h00, des bouchées servies et 3 consommations incluses par personne

