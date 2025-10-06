Gala Émergence 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Inclut l’accès à la soirée du Gala à partir de 18h00, des bouchées servies et une consommation gratuite durant la soirée.
Inclut l’accès exclusif au salon VIP à partir de 17h00, des places de choix, des bouchées servies, deux consommations gratuites durant la soirée.
Places limitées, faites vite!
Tarif réduit pour les OBNL et organismes communautaires. Inclut l’accès à la soirée à partir de 18h00, bouchées servies et une consommation gratuite durant la soirée.
Ce tarif est réservé aux organismes communautaires ou à but non lucratif. Une vérification pourrait être effectuée au besoin.
INCLUSIONS
• Réservation de 1 table dans la section VIP (4 personnes)
• Table avec emplacement de choix et personnalisée avec votre logo (si applicable)
• 4 entrées pour le Salon VIP à partir de 17h00
• 4 consommations incluses par personne durant la soirée
INCLUSION
• Réservation de 1 table (4 personnes)
• Inclut l’accès à la soirée du Gala à partir de 18h00, des bouchées servies et 3 consommations incluses par personne
