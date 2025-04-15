Gala Extravaganza- Otentik Products - Commandite

Table d'honneur avec mention de votre entreprise. Placement de cartes d'affaires à un emplacement stratégique. Roll-up banner (si disponible) à un emplacement de choix. Logo défilant sur nos écrans pendant l'événement. Mention de remerciement pendant l'événement. Note de remerciement dans notre infolettre. 2 billets gratuits pour l'événement.

