Gala Extravaganza- Otentik Products - Commandite

Placement de cartes d'affaires à un emplacement stratégique.
Logo défilant sur nos écrans pendant l'événement.
1 billet gratuit pour l'événement.
PLAN DE COMMANDITE 1000 $ - Partenaire Premium
1 000 $
Table d'honneur avec mention de votre entreprise.
Placement de cartes d'affaires à un emplacement stratégique.
Roll-up banner (si disponible) à un emplacement de choix.
Logo défilant sur nos écrans pendant l'événement.
Mention de remerciement pendant l'événement.
Note de remerciement dans notre infolettre.
2 billets gratuits pour l'événement.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!