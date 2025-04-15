Organisé par

Ôtentik Products

Gala Extravaganza- Otentik Products - Commandite

5714 Av. du Parc

Montréal, QC H2V 4H1, Canada

PLAN DE COMMANDITE - 500 $ - Partenaire Prestige
500 $
Placement de cartes d'affaires à un emplacement stratégique. Logo défilant sur nos écrans pendant l'événement. 1 billet gratuit pour l'événement.
PLAN DE COMMANDITE 1000 $ - Partenaire Premium
1 000 $
Table d'honneur avec mention de votre entreprise. Placement de cartes d'affaires à un emplacement stratégique. Roll-up banner (si disponible) à un emplacement de choix. Logo défilant sur nos écrans pendant l'événement. Mention de remerciement pendant l'événement. Note de remerciement dans notre infolettre. 2 billets gratuits pour l'événement.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!