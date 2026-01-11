Fédération d'Haltérophilie du Québec

Organisé par

Fédération d'Haltérophilie du Québec

À propos de cet événement

Ventes fermées

GALA Honorifique FHQ 2026

7665 Bd Lacordaire

Saint-Léonard, QC H1S 2A7, Canada

Ajouter un don pour Fédération d'Haltérophilie du Québec

$

Admission générale - 1 billet
75 $

Billet pour 1 personne

Admission générale - 6 billets
400 $

C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets. Un rabais disponible pour l'achat de 6 places.

Admission générale - 10 billets
666 $

C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets. Un rabais disponible pour l'achat de 10 places.

Admission générale - 12 billets
800 $

C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets. Un rabais disponible pour l'achat de 12 places.

Nominé.e.s
50 $

Vous avez reçu un courriel de la part du comité organisateur car vous avez une nomination. BRAVO :)
Nous sommes fier de t'accueillir.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!