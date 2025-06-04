Les Vertuoses 2025 — Reconnaître aujourd’hui, imaginer demain.

Ce billet vous donne accès à la soirée Gala Les Vertuoses 2025 -



Vous y vivrez :

• un atelier collaboratif pour imaginer le futur de l’écocitoyenneté en Outaouais

• un cocktail festif

• la cérémonie officielle de remise des prix

Les billets sont limitées, merci de réserver un maximum de 2 billets par organisation.



Si vous le souhaitez, un don d'espoir suggéré de 20$ contribuera à soutenir les initiatives écocitoyennes à venir.



📸En participant à l’événement, vous acceptez que des photos, captations audio/vidéo et extraits d’ambiance puissent être réalisés et diffusés dans les communications d’Enviro Éduc-Action (site web, réseaux sociaux, documents promotionnels, rapports, etc.), dans une optique positive de valorisation de la communauté.



*Si vous préférez ne pas apparaître sur ces contenus, merci d’en aviser l’équipe à votre arrivée : nous nous ferons un plaisir de faciliter votre confort et votre confidentialité.