Gala Mois de l'Histoire des Noirs-Levée de fonds

Mois de l’Histoire des Noirs- Soirée gala La soirée gala « Ensemble pour une communauté forte » rassemble des jeunes autour du thème crucial de la contribution communautaire. Au-delà des discussions, cet événement encourage les échanges et les rencontres entre différentes communautés. C'est une plateforme dynamique où les participants peuvent explorer comment ils peuvent activement enrichir leur environnement social, tout en renforçant les liens interpersonnels et interculturels au sein de la société. Des élèves sélectionnés, représentant chaque conseil scolaire ainsi que des institutions comme le CEGEP et l'Université d'Ottawa, échangeront sur l'importance de l'engagement communautaire. Des informations supplémentaires seront communiquées sous peu pour préciser les aspects de cet échange enrichissant sur la contribution à la société.

Mois de l’Histoire des Noirs- Soirée gala La soirée gala « Ensemble pour une communauté forte » rassemble des jeunes autour du thème crucial de la contribution communautaire. Au-delà des discussions, cet événement encourage les échanges et les rencontres entre différentes communautés. C'est une plateforme dynamique où les participants peuvent explorer comment ils peuvent activement enrichir leur environnement social, tout en renforçant les liens interpersonnels et interculturels au sein de la société. Des élèves sélectionnés, représentant chaque conseil scolaire ainsi que des institutions comme le CEGEP et l'Université d'Ottawa, échangeront sur l'importance de l'engagement communautaire. Des informations supplémentaires seront communiquées sous peu pour préciser les aspects de cet échange enrichissant sur la contribution à la société.

Plus de détails...