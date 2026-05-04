Le collège Mont-Saint-Louis

Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Gala Nelligan 2026 du collège Mont-Saint-Louis

4353 Rue Sainte-Catherine E

Montréal, QC H1V 1X9, Canada

Billet gratuit pour l'élève gagnant
Gratuit
Chaque élève invité au gala recevra un prix. Son billet est gratuit, mais il doit être réservé. Les billets réservés (places assignées) seront remis aux élèves en classe quelques jours avant l'événement.
Billet payant pour les parents et amis
25 $
Pour respecter la capacité de la salle, la vente de billets payants est limitée à 2 par élève invité. Les billets réservés (places assignées) seront remis aux élèves en classe quelques jours avant l'événement. Les billets ne sont pas remboursables.

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