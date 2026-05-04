Gala Nelligan 2026 du collège Mont-Saint-Louis

Chaque élève invité au gala recevra un prix. Son billet est gratuit, mais il doit être réservé.
Les billets réservés (places assignées) seront remis aux élèves en classe quelques jours avant l'événement.
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Billet payant pour les parents et amis
25 $
Pour respecter la capacité de la salle, la vente de billets payants est limitée à 2 par élève invité.
Les billets réservés (places assignées) seront remis aux élèves en classe quelques jours avant l'événement.
Les billets ne sont pas remboursables.
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