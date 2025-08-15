GALA NSK 2025.

Grâce à des initiatives telles que le soccer communautaire ou les cuisines collectives gratuites, chaque billet vendu pour ce gala contribue à pérenniser nos programmes essentiels.

Ensemble, faisons de notre communauté un lieu toujours plus vivant, solidaire et accueillant pour toutes et tous.

Lors de cette soirée, nous rendrons hommage à nos jeunes, à nos bénévoles et à nos représentants. Seront également présents des membres des services publics, des élus, des forces de l’ordre, des professionnels d’urgence, des entrepreneurs et plusieurs organismes communautaires.

Nous croyons fermement que la force réside dans l’unité. Pour soutenir efficacement notre communauté, c’est ensemble que nous devons agir.