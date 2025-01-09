Gala Reconnaissance des Dragons Desjardins 2025 - élèves

Pour une meilleure préparation de l’événement et pour planifier le goûter qui vous sera offert, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence en tant qu'élève et le nom du/des adulte.s accompagnateur.s. Un maximum de deux adultes accompagnateurs par élève est autorisé.

Pour une meilleure préparation de l’événement et pour planifier le goûter qui vous sera offert, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence en tant qu'élève et le nom du/des adulte.s accompagnateur.s. Un maximum de deux adultes accompagnateurs par élève est autorisé.

seeMoreDetailsMobile