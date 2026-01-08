CJE de Frontenac

Organisé par

CJE de Frontenac

À propos de cet événement

Gala Reconnaissance des Dragons Desjardins 2026 - élèves

950 Rue St Gerard

Disraeli, QC G0N 1E0, Canada

Présence au gala
Gratuit

Pour une meilleure préparation de l’événement et pour planifier le goûter qui vous sera offert, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence en tant qu'élève et le nom du/des adulte.s accompagnateur.s.
Un maximum de deux adultes accompagnateurs par élève est autorisé.

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