FONDATION SANTE DE LA HAUTE-GASPESIE

À propos de cet événement

Gala Reconnaissance et Bénéfice 2025

170 Bd Ste Anne O

Sainte-Anne-des-Monts, QC G4V 1R8, Canada

BILLETS STANDARD
85 $

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.( Souper 3 services , prestations artistique et un billet pour un prix de présence)

Forfait table standard 8 personnes
600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.( Souper 3 services, prestations artistique et un billet pour un prix de présence pour chaque personne)

Forfait Table standard 7 personnes
525 $
C'est un billet de groupe, il inclut 7 billets

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.( Souper 3 services, prestations artistique et un billet pour un prix de présence pour chaque personne)

Table standard 6 personnes
450 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.( Souper 3 services, prestations artistique et un billet pour un prix de présence pour chaque personne)

billets VIP
100 $

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.( Souper 3 services, prestations artistique et un billet pour gagner un prix de présence, 1/2 bouteille de vins offert ( 2 verres)

Table VIP pour 8 personnes
720 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.( Souper 3 services, prestations artistique et un billet pour gagner un prix de présence pour chacun, 4 bouteilles de vins offert

TABLE VIP 6 PERSONNES
540 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Accès à l'événement avec accès aux commodités standard et activités.( Souper 3 services, prestations artistique et un billet pour gagner un prix de présence pour chacun, 3 bouteilles de vins offert

TABLE VIP 7 PERSONNES
630 $
C'est un billet de groupe, il inclut 7 billets
