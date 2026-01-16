Club de Soccer Venturi

Organisé par

Club de Soccer Venturi

À propos de cet événement

Gala Venturi

49 Rue la Fontaine

Chicoutimi, QC G7H 6X2, Canada

Billet d'entrée + Sushi Taxi
30 $

Nourriture Japonaise - Assiette de 10 Sushis.

Billet d'entrée + Benny & Co
30 $

Nourriture Canadienne - Poulet, Frites, Salade de choux.

Billet d'entrée + Pizza Salvatore
30 $

Nourriture Italienne : Pizza Pepperoni (12 pouces) + Frites.

Billet d'entrée + Charcuterie de la Gare
30 $

Nourriture Française : Assiette de Fromage, Charcuterie, Pain et Vin.

Billet d'entrée + Le Goût du Sud
30 $

Nourriture Mexicaine - Assiette de 2 tacos au poulet avec chips de mais et salsa.

(sans gluten et sans lactose)

Supplément Repas - Sushis
22 $

Vous pouvez ajouter un repas en plus de votre choix.

Supplément Repas - Tacos
22 $

Vous pouvez ajouter un repas en plus de votre choix.

Supplément Repas - Poulet
22 $

Vous pouvez ajouter un repas en plus de votre choix.

Supplément Repas - Charcuterie
22 $

Vous pouvez ajouter un repas en plus de votre choix.

Supplément Repas - Pizza
22 $

Vous pouvez ajouter un repas en plus de votre choix.

Bouteille de Vin Rouge
25 $
Bouteille de Vin Blanc
25 $
Bière
7 $
Ajouter un don pour Club de Soccer Venturi

$

