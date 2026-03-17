ÉQUIPE ÉLITE ALPIN DE L'ESTRIE

Organisé par

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À propos de cet événement

2026 Gala Zone Estrie - Soirée de Reconnaissance

Salle Mumba

Zoo de Granby, 1050 Boulevard David-Bouchard N, Granby, QC J2H 0Y6

Admission adulte
80 $

Le billet comprend la participation à la soirée, un cocktail de bienvenue, le souper de type buffet et la participation au tirage de prix de présence.

Admission athlète U14, U16 ou U21
55 $

Le billet comprend la participation à la soirée, une boisson, le souper de type buffet et la participation au tirage de prix de présence.

Admission athlète U8, U10 ou U12
45 $

Le billet comprend la participation à la soirée, une boisson, le souper de type buffet et la participation au tirage de prix de présence.

Moitié-Moitié x50
50 $

50 billets pour 50 chances de gagner!

Moitié-Moitié x10
20 $

10 billets pour 10 chances de gagner!

Moitié-Moitié x3
10 $

3 billets pour 3 chances de gagner!

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