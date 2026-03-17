2026 Gala Zone Estrie - Soirée de Reconnaissance

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À propos de cet événement
Le billet comprend la participation à la soirée, un cocktail de bienvenue, le souper de type buffet et la participation au tirage de prix de présence.
Le billet comprend la participation à la soirée, une boisson, le souper de type buffet et la participation au tirage de prix de présence.
Le billet comprend la participation à la soirée, une boisson, le souper de type buffet et la participation au tirage de prix de présence.
50 billets pour 50 chances de gagner!
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3 billets pour 3 chances de gagner!
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