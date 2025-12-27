Galerie Jardins Racine - Jardins Racine's Galery

Numéroté sur 75.

Procurez-vous une superbe sérigraphie sur toile brute créée par Karine Locatelli sur 75. Le tout fut réalisé avec l'aide de Jessica Martin Lafond et de Berthier Lessard.





10 x 10''





2025





À noter que 10 $ de frais s'ajoutent pour les envois par courrier.

Ajoutez 180 $ pour un cadre fait sur mesure par Berthier Lessard. Veuillez nous écrire à [email protected] pour plus d'informations.





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Get your hands on a stunning silkscreen print on raw canvas created by Karine Locatelli on 75. This piece was produced with the assistance of Jessica Martin Lafond and Berthier Lessard.





10 x 10"

2025





Please note that there is a $10 shipping fee.

Add $180 for a custom frame by Berthier Lessard. Please email us at [email protected] for more information.





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