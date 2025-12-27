Centre d'art Jardins Racine

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Galerie Jardins Racine - Jardins Racine's Galery

Sérigraphie - Silkscreen print - Karine Locatelli item
Sérigraphie - Silkscreen print - Karine Locatelli item
Sérigraphie - Silkscreen print - Karine Locatelli
160 $

Numéroté sur 75.

  

Procurez-vous une superbe sérigraphie sur toile brute créée par Karine Locatelli sur 75.  Le tout fut réalisé avec l'aide de Jessica Martin Lafond et de Berthier Lessard.


10 x 10''


2025


À noter que 10 $ de frais s'ajoutent pour les envois par courrier.
Ajoutez 180 $ pour un cadre fait sur mesure par Berthier Lessard. Veuillez nous écrire à [email protected] pour plus d'informations.


Vous pouvez aussi vous procurer cette œuvre en devenant membre exclusif. 



  

Get your hands on a stunning silkscreen print on raw canvas created by Karine Locatelli on 75. This piece was produced with the assistance of Jessica Martin Lafond and Berthier Lessard.


10 x 10"

2025


Please note that there is a $10 shipping fee.

Add $180 for a custom frame by Berthier Lessard. Please email us at [email protected] for more information.


You can also purchase this artwork by becoming an exclusive member.

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