Clinique des Festivals

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Garde-robe Clinique des Festivals

Veste sans manche item
Veste sans manche
87,40 $

Veste sans manche noire avec logo brodé beige & médical brodé blanc. Peut être mise par-dessus l'uniforme de base lors des journées plus fraîches.

Disponible dans le modèle Femme ou le modèle Homme.

Disponible en S, M, L, XL, 2XL, 3XL et 5XL.

La grandeur et le modèle seront sélectionnés plus loin.


Femme: Plus cintrée à la taille et plus large au niveau des hanches.

Homme: Plus droite/linéaire.


Prix: 76,00$ + tx

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Casquette item
Casquette
30,50 $

Casquette noire avec logo brodé beige.


Prix: 26,50$ + tx

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Duo veste & casquette item
Duo veste & casquette
109,25 $

Inclut une veste sans manche noire avec logo brodé beige & médical brodé blanc et une casquette noire avec logo brodé beige.


Prix: 95,00$ + tx

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