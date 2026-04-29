Garde-robe Clinique des Festivals

Veste sans manche noire avec logo brodé beige & médical brodé blanc . Peut être mise par-dessus l'uniforme de base lors des journées plus fraîches.

Disponible dans le modèle Femme ou le modèle Homme.

Disponible en S, M, L, XL, 2XL, 3XL et 5XL.

La grandeur et le modèle seront sélectionnés plus loin.





Femme: Plus cintrée à la taille et plus large au niveau des hanches.

Homme: Plus droite/linéaire.





Prix: 76,00$ + tx