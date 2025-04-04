Gâtez nos animaux

Le prix inclus le foin + l'essence pour aller le chercher
Quantité hebdomadaire: 3
Quantité annuelle: 125
Animaux: Chevaux et chèvres
Le prix inclus le foin + l'essence pour aller le chercher
Quantité hebdomadaire: 3
Quantité annuelle: 125
Animaux: Chevaux et chèvres
1x balle de foin carrée
7,50 $
Le prix inclus le foin + l'essence pour le transporter jusqu'à nous
Quantité hebdomadaire: min 3
Quantité annuelle: 200 à 250
Animaux: chevaux, chèvres, lapins, cochon d'inde, chinchilla
Le prix inclus le foin + l'essence pour le transporter jusqu'à nous
Quantité hebdomadaire: min 3
Quantité annuelle: 200 à 250
Animaux: chevaux, chèvres, lapins, cochon d'inde, chinchilla
Moulée pour chèvre
48 $
Quantité mensuelle: 1
Quantité annuelle: 12
Quantité mensuelle: 1
Quantité annuelle: 12
Moulée pour chevaux - Fibre et gras
30 $
Pour la prise / le maintient de poids de nos chevaux plus âgés
Qté mensuelle: 2
Qté annuelle: 24
Pour la prise / le maintient de poids de nos chevaux plus âgés
Qté mensuelle: 2
Qté annuelle: 24
Litière de papier - volaille
18,50 $
La meilleure option de ripe sans poussière pour nos animaux
Qté hebdomadaire: 2
Qté annuelle: 104
Animaux: poules, perroquets, rongeurs, lapins, hérissons
La meilleure option de ripe sans poussière pour nos animaux
Qté hebdomadaire: 2
Qté annuelle: 104
Animaux: poules, perroquets, rongeurs, lapins, hérissons
Paille
19 $
Litière de paille pour que nos animaux restent au sec!! La meilleure chose pour éviter l'humidité dans nos litières
Qté hebdomadaire: 1
Qté annuelle: 52
Animaux: Lapins, rongeurs, perroquets, chèvres et chevaux
Litière de paille pour que nos animaux restent au sec!! La meilleure chose pour éviter l'humidité dans nos litières
Qté hebdomadaire: 1
Qté annuelle: 52
Animaux: Lapins, rongeurs, perroquets, chèvres et chevaux
Litière de granules de bois
12 $
Aucun comparable en terme d'absorbance et de contrôle des odeurs. De plus, sécuritaire.
Qté hebdomadaire: 1 à 2
Qté annuelle: environ 70
Animaux: Tous nos petits mammifères et nos chèvres
Aucun comparable en terme d'absorbance et de contrôle des odeurs. De plus, sécuritaire.
Qté hebdomadaire: 1 à 2
Qté annuelle: environ 70
Animaux: Tous nos petits mammifères et nos chèvres
Avicake
16,50 $
Pour la transition de nos oiseaux des grains vers la moulée extrudée (plus santé pour eux), aussi, une belle gâterie santée.
Qté mensuelle: 2 paquet
Qté annuelle: 24
Pour la transition de nos oiseaux des grains vers la moulée extrudée (plus santé pour eux), aussi, une belle gâterie santée.
Qté mensuelle: 2 paquet
Qté annuelle: 24
Nutri-Berries
21 $
Pour la transition de nos oiseaux des grains vers la moulée extrudée (plus santé pour eux), aussi, une belle gâterie santée.
Qté mensuelle: 2 paquet
Qté annuelle: 24
Pour la transition de nos oiseaux des grains vers la moulée extrudée (plus santé pour eux), aussi, une belle gâterie santée.
Qté mensuelle: 2 paquet
Qté annuelle: 24
Moulée extrudée Hari - Tropican
27 $
Moulée extrudée de première qualité évitant le tri et donc les carences chez nos oiseaux. Permet une meilleure santé globale pour nos oiseaux
Qté mensuelle: 1 paquet
Qté annuelle: 12
Moulée extrudée de première qualité évitant le tri et donc les carences chez nos oiseaux. Permet une meilleure santé globale pour nos oiseaux
Qté mensuelle: 1 paquet
Qté annuelle: 12
Moulée extrudée Harrison's ultra fine
25 $
Moulée extrudée de première qualité évitant le tri et donc les carences chez nos oiseaux. Permet une meilleure santé globale pour nos oiseaux. Les perruches qui transitionnent de petites graines, peuvent préférer la texture fine de ces granulés.
Qté mensuelle: 1 paquet
Qté annuelle: 12
Moulée extrudée de première qualité évitant le tri et donc les carences chez nos oiseaux. Permet une meilleure santé globale pour nos oiseaux. Les perruches qui transitionnent de petites graines, peuvent préférer la texture fine de ces granulés.
Qté mensuelle: 1 paquet
Qté annuelle: 12
Moulée extrudée Lafeber's pour petits perroquet
21 $
Moulée extrudée de première qualité évitant le tri et donc les carences chez nos oiseaux. Permet une meilleure santé globale pour nos oiseaux
Qté mensuelle: 1 paquet
Qté annuelle: 12
Moulée extrudée de première qualité évitant le tri et donc les carences chez nos oiseaux. Permet une meilleure santé globale pour nos oiseaux
Qté mensuelle: 1 paquet
Qté annuelle: 12
Moulée pour chinchilla Oxbow - 8lbs
38 $
Moulée complète et balancée pour chinchilla.
Qté mensuelle: 0.5
Qté annuelle: 6
Moulée complète et balancée pour chinchilla.
Qté mensuelle: 0.5
Qté annuelle: 6
Bain de poussière pour chinchilla
22 $
Élément vitale pour la santé du chinchilla et l'entretient de leur pelage bien particulier
Qté mensuelle: 0.5
Qté annuelle: 6
Élément vitale pour la santé du chinchilla et l'entretient de leur pelage bien particulier
Qté mensuelle: 0.5
Qté annuelle: 6
Moulée pour lapin oxbow - 25lbs
70 $
Moulée complète et balancée pour nos lapins
Qté mensuelle: 1
Qté annuelle: 12
Moulée complète et balancée pour nos lapins
Qté mensuelle: 1
Qté annuelle: 12
Moulée pour cochon d'inde oxbow - 25lbs
75 $
Moulée complète et balancée pour nos cobayes
Qté mensuelle: 1
Qté annuelle: 12
Moulée complète et balancée pour nos cobayes
Qté mensuelle: 1
Qté annuelle: 12
Moulée pour rats oxbow - 20lbs
95 $
Moulée complète et balancée pour nos rats
Qté mensuelle: 1
Qté annuelle: 12
Moulée complète et balancée pour nos rats
Qté mensuelle: 1
Qté annuelle: 12
Nourriture pour hérisson mazuri
15 $
La seule moulée spécialement formulée pour hérisson qui est complète et balancée
Qté mensuelle: 0.5
Qté annuelle: 6
La seule moulée spécialement formulée pour hérisson qui est complète et balancée
Qté mensuelle: 0.5
Qté annuelle: 6
EquiSeo Sollio - 20kg
200 $
Supplément vital de sélénium et vitamines E pour nos chevaux
Qté annuelle: 6
Supplément vital de sélénium et vitamines E pour nos chevaux
Qté annuelle: 6
EquiComplete sollio
80 $
Supplément de minéraux pour chevaux, tout ce dont la plupart de nos chevaux ont besoins
Qté mensuelle: 2
Qté annuelle 24
Supplément de minéraux pour chevaux, tout ce dont la plupart de nos chevaux ont besoins
Qté mensuelle: 2
Qté annuelle 24
Supplément de vitamines AminoTrace + 20kg
230 $
Le meilleur supplément sur le marché pour les chevaux souffrant de fourbure, comme sonara
Qté annuelle: 2
Le meilleur supplément sur le marché pour les chevaux souffrant de fourbure, comme sonara
Qté annuelle: 2
MSM 5kg
113 $
Supplément articulaire important pour nos chevaux ayant de l'arthrite et de l'arthrose
Qté annuelle: 4
Supplément articulaire important pour nos chevaux ayant de l'arthrite et de l'arthrose
Qté annuelle: 4
Jiaogulan 1kg
55 $
Supplément vital pour les chevaux souffrant de fourbure, comme Sonara.
Qté annuelle: 8
Supplément vital pour les chevaux souffrant de fourbure, comme Sonara.
Qté annuelle: 8
Huile de canola gros format
60 $
Supplément de gras et d'omega pour nos chevaux. Favorise les processus anti-inflammatoire et aide la santé du pelage mais aussi des articulations.
Qté annuelle: 4
Supplément de gras et d'omega pour nos chevaux. Favorise les processus anti-inflammatoire et aide la santé du pelage mais aussi des articulations.
Qté annuelle: 4
Poudre de curcuma - gros format
50 $
Vient en aide à nos chevaux et autres animaux ayant des problèmes articulaires comme l'arthrose. Aide à diminuer les processus inflamatoires
Qté annuelle: 6
Vient en aide à nos chevaux et autres animaux ayant des problèmes articulaires comme l'arthrose. Aide à diminuer les processus inflamatoires
Qté annuelle: 6
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