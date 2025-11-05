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United Way

À propos de cet événement

<h1>Vente de garage du FCMTG | La vente aux enchères de collecte de fonds de la CCMTGC</h1>

Sac à dos noir item
Sac à dos noir
5 $

Enchère de départ

Black Boots item
Black Boots
5 $

Enchère de départ

Clarks size 7.5 Womens

Glasshouse Triple Scented Candle item
Glasshouse Triple Scented Candle
5 $

Enchère de départ

Fig & Guava

Global Beauty Hair Straightener item
Global Beauty Hair Straightener
5 $

Enchère de départ

Black Cardigan item
Black Cardigan
5 $

Enchère de départ

H&M size XL

Pink Blouse item
Pink Blouse
5 $

Enchère de départ

Preswick & Moore size XL

Purple Duffle Bag item
Purple Duffle Bag
5 $

Enchère de départ

Nespresso Touch Mugs item
Nespresso Touch Mugs
5 $

Enchère de départ

French Coffee Press item
French Coffee Press
5 $

Enchère de départ

Bath Mat item
Bath Mat
5 $

Enchère de départ

Tea Set item
Tea Set
5 $

Enchère de départ

Grow Bags item
Grow Bags
5 $

Enchère de départ

10 Gallon

Grow Your Own Mushroom Kit item
Grow Your Own Mushroom Kit
5 $

Enchère de départ

Oyster Mushrooms

Small Cup item
Small Cup
3 $

Enchère de départ

Mug item
Mug
3 $

Enchère de départ

Cocktail Shaker Set item
Cocktail Shaker Set item
Cocktail Shaker Set
10 $

Enchère de départ

Picture Frame item
Picture Frame
5 $

Enchère de départ

Candle Holders item
Candle Holders
5 $

Enchère de départ

Spherical Lamp item
Spherical Lamp
5 $

Enchère de départ

Jar item
Jar
5 $

Enchère de départ

Cauldron Mug item
Cauldron Mug
5 $

Enchère de départ

Pink Crossbody Bag item
Pink Crossbody Bag
5 $

Enchère de départ

Stiched Deer Wall Artwork item
Stiched Deer Wall Artwork
5 $

Enchère de départ

White Mugs item
White Mugs item
White Mugs
10 $

Enchère de départ

8 Mugs

Winter Gloves item
Winter Gloves
5 $

Enchère de départ

Cashmere Blend Socks item
Cashmere Blend Socks
5 $

Enchère de départ

Mystery Book Bag item
Mystery Book Bag
10 $

Enchère de départ

Books by Classic authors, Nobel Prize in Literature and Globe and Mail/New York Times best sellers.

Video Conference Lights item
Video Conference Lights
5 $

Enchère de départ

Pink Dress item
Pink Dress
5 $

Enchère de départ

ReVamped size XS

Red Dress item
Red Dress
5 $

Enchère de départ

ReVamped size S

Blue Dress item
Blue Dress
5 $

Enchère de départ

Suzy Shier size S

Houndstooth/Checkered Dress item
Houndstooth/Checkered Dress
5 $

Enchère de départ

UK2LA size S

Knit Sweater item
Knit Sweater
5 $

Enchère de départ

A.Peach size M

Toque item
Toque
5 $

Enchère de départ

Stripped Sweater item
Stripped Sweater
5 $

Enchère de départ

Reitmans size XXL

Black Blouse item
Black Blouse
5 $

Enchère de départ

Reitmans size XL


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Skull Trinket Trays item
Skull Trinket Trays
5 $

Enchère de départ

Wrap Around Skirt item
Wrap Around Skirt
5 $

Enchère de départ

One Size

Assorted Jewelry item
Assorted Jewelry
5 $

Enchère de départ

Teapot item
Teapot
5 $

Enchère de départ

Sweater item
Sweater
5 $

Enchère de départ

size XL

Mini Oven Mitts item
Mini Oven Mitts
5 $

Enchère de départ

Green Knit Sweater item
Green Knit Sweater
5 $

Enchère de départ

Old Navy size L

Carla Hall's Soulfood Cookbook item
Carla Hall's Soulfood Cookbook
5 $

Enchère de départ

Fernando Bellver Artwork item
Fernando Bellver Artwork item
Fernando Bellver Artwork
5 $

Enchère de départ

White Noise Machine item
White Noise Machine
5 $

Enchère de départ

Yellow and Orange SCARF item
Yellow and Orange SCARF
5 $

Enchère de départ

Print Scarf item
Print Scarf
5 $

Enchère de départ

Pink and Blue Scarf item
Pink and Blue Scarf
5 $

Enchère de départ

Multicoloured Scarf item
Multicoloured Scarf
5 $

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