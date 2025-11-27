GCWCC Fête de la pizza.

Organisé par
À propos de cet événement
100 Colonnade Rd, Nepean, ON K2E 7M3, Canada
Une part de pizza au fromage sans boisson.
Merci de penser à apporter votre assiette respectueuse de l'environnement, merci!
Une part de pizza aux légumes sans boisson.
Veuillez envisager d'apporter votre assiette écologique, merci!
Une part de pizza au pepperoni sans boisson.
Veuillez envisager d'apporter votre assiette écologique, merci!
Une part de pizza au pepperoni et une boisson.
Veuillez envisager d'apporter votre assiette écologique, merci!
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!