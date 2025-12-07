Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Georges-Vanier, 12-15 ans filles. Hiver-printemps 2026

1205 Rue Jarry E

Montréal, QC H2E 1X7, Canada

Session 2. 13 février - 27 mars 2026
167,93 $

Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du vendredi soir, de 19h30 à 21h, à l'école secondaire Georges-Vanier. L'accès se fait par la porte de l'académie de Roberval, située à l'arrière. Période: 13 février - 27 mars (7 séances).

Session 3. 10 avril - 15 mai 2026
143,94 $

Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du vendredi soir, de 19h30 à 21h, à l'école secondaire Georges-Vanier. L'accès se fait par la porte de l'académie de Roberval, située à l'arrière. Période: 10 avril - 15 mai (6 séances).

Session 1. 16 janvier - 6 février 2026
95,96 $

Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du vendredi soir, de 19h30 à 21h, à l'école secondaire Georges-Vanier. L'accès se fait par la porte de l'académie de Roberval, située à l'arrière. Période: 16 janvier - 6 février (4 séances).

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