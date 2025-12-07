Georges-Vanier, 12-15 ans filles. Hiver-printemps 2026

Inscription pour une jeune athlète au programme d'entraînement 12-15 ans filles du vendredi soir, de 19h30 à 21h, à l'école secondaire Georges-Vanier. L'accès se fait par la porte de l'académie de Roberval, située à l'arrière. Période: 13 février - 27 mars (7 séances).