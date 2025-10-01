Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

GICUM x AWS - Course bénéfice pour la recherche sur les sarcomes

4200 Av. du Parc

Montréal, QC H2W 1S8, Canada

Billet d'entrée étudiants
5 $

Accès à la course, nourriture, dossard, temps chronométré.

Billet d'entrée résidents / patrons / autres
10 $

Accès à la course, nourriture, dossard, temps chronométré.

Don de 5$ pour le Fonds Pascal T Lafontaine
5 $

Don par tranche de 5$ (vous pouvez en ajouter autant que vous voulez!)

***Pour recevoir un reçu d'impôt pour votre don, veuillez effectuer le donc à travers ce lien: https://www.zeffy.com/fr-CA/team/gicum-x-aws

Don de 20$ pour le Fonds Pascal T Lafontaine
20 $

Don par tranche de 20$ (vous pouvez en ajouter autant que vous voulez!)

***Pour recevoir un reçu d'impôt pour votre don, veuillez effectuer le donc à travers ce lien: https://www.zeffy.com/fr-CA/team/gicum-x-aws

Don de 100$ pour le Fonds Pascal T Lafontaine
100 $

Don par tranche de 100$ (vous pouvez en ajouter autant que vous voulez!)

***Pour recevoir un reçu d'impôt pour votre don, veuillez effectuer le donc à travers ce lien: https://www.zeffy.com/fr-CA/team/gicum-x-aws

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!