Gilliane April

Écrire : La tache comme mode d'inscription dans et sur le monde





"À quoi ressemblerait un monde sans tache? Un monde sans rousseur ni salissure, sans défaut, sans accident. Un monde sans indice, sans témoignage, sans trace ni sillage. Qu’arriverait-il alors aux récits de ce monde, ces récits qui s’inscrivent parmi la matière et transmettent, conservent et racontent ? Qu’arriverait-il à la vie dans un monde sans tache?

Ainsi, la tache serait-elle une forme d’écriture, qui s’inscrit dans et sur la surface des choses? La tache serait-elle nécessaire à notre apprentissage et à notre compréhension de l’existence? Et si la tache était plus qu’une tache, mais aussi un évènement, une géographie, un paysage, une forme, un déploiement. Imaginer un monde sans tache, c’est concevoir un monde sans surgissement, sans possibilité de voir apparaitre une absence, un quelque chose qui était là, juste là." 2024





7 x 4,5 x 0,2, 63 pages

Impression numérique sur papier journal (intérieur) et papier Canson (couverture)

4 tirages