Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

GIMF x GIPSY x GIP x RPSJMTL - L'impact des écrans sur la santé physique et mentale des jeunes

850 Boul. de Maisonneuve E

Montréal, QC H2L 4M7, Canada

Admission générale
2 $

Profitez du programme complet et des activités principales.Réseau Projets Santé Jeunesse Montréal a le plaisir de vous inviter à son 5e événement, qui se tiendra le 5 mai à 17 h 30 au pavillon du centre-ville de l’Université de Montréal.
Cette édition portera sur un thème d’actualité : l’impact des écrans sur la santé physique et mentale des jeunes.
La soirée débutera par une courte période de réseautage, suivie d'une courte présentation d'une conférencière. Les échanges se poursuivront ensuite lors d’un second moment de réseautage.
L’événement est ouvert à tous les étudiants et étudiantes des programmes de santé (Université de Montréal, McGill et autres).
Des bouchées seront servies. Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses!

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