GIMF x GIPSY x GIP x RPSJMTL - L'impact des écrans sur la santé physique et mentale des jeunes

Profitez du programme complet et des activités principales.Réseau Projets Santé Jeunesse Montréal a le plaisir de vous inviter à son 5e événement, qui se tiendra le 5 mai à 17 h 30 au pavillon du centre-ville de l’Université de Montréal.

Cette édition portera sur un thème d’actualité : l’impact des écrans sur la santé physique et mentale des jeunes.

La soirée débutera par une courte période de réseautage, suivie d'une courte présentation d'une conférencière. Les échanges se poursuivront ensuite lors d’un second moment de réseautage.

L’événement est ouvert à tous les étudiants et étudiantes des programmes de santé (Université de Montréal, McGill et autres).

Des bouchées seront servies. Nous espérons vous y voir nombreux et nombreuses!