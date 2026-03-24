GINUM - Spinning bénéfice pour la recherche portant sur la SLA

À propos de cet événement
Profitez d'une séance de spinning tout en soutenant la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique! L'intégralité des fonds recueillis grâce à la vente de billets sera remise à la Société de la SLA du Québec
Si vous souhaitez effectuer un don supplémentaire à la Société de la SLA du Québec, ou faire un don sans acheter de billet, vous pouvez le faire ici ou directement sur leur site (https://sla-quebec.ca/)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!