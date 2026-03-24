Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

GINUM - Spinning bénéfice pour la recherche portant sur la SLA

3483 Av. du Parc

Montréal, QC H2X 2H6, Canada

Admission générale
18 $

Profitez d'une séance de spinning tout en soutenant la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique! L'intégralité des fonds recueillis grâce à la vente de billets sera remise à la Société de la SLA du Québec

Don à la Société de la SLA du Québec
Payez ce que vous pouvez

Si vous souhaitez effectuer un don supplémentaire à la Société de la SLA du Québec, ou faire un don sans acheter de billet, vous pouvez le faire ici ou directement sur leur site (https://sla-quebec.ca/)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!