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Billets d'or - 15e tournoi de golf annuel

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Votre billet d'or comprend :

3 opportunités de gagner un prix trou d'un coup 

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Un verre de limonade au kiosque de limonade des patients ambassadeurs 💛 (50 $ sera ajouté au total de leur collecte de fonds!)


9 balles au défi de putting


Tous les billets d'or achetés seront inscrits dans un tirage au sort pour gagner un quatuor gratuit pour le tournoi de l'année prochaine!


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