GOUGOUNES & ESPADRILLES - MARCHE 10KM

4155 Chem. de la Plage Jacques Cartier

Québec, QC G1Y 1W3, Canada

Billet #1 :Je participe et j'ai besoin d'un transport
Gratuit

La marche étant un aller simple, j'ai besoin d'un transport pour rejoindre ma voiture à la suite de l'évènement - Retour de la Plage Samuel-De Champlain au plus tard à 14h00.

Billet #2 :Je participe mais je n'ai pas besoin de transport
Gratuit

Je n'aurai pas besoin de récupérer ma voiture au stationnement. Je me ferai déposer à l'adresse indiquée et on viendra me chercher à la Plage Samuel-De Champlain.

Billet #3 :Mon enfant participe et a besoin d'un banc d'auto
Gratuit

La marche étant un aller simple, j'ai besoin d'un transport et d'un banc d'auto pour mon enfant afin de rejoindre ma voiture à la suite de l'évènement - Retour de la Plage Samuel-De Champlain au plus tard à 14h00.

