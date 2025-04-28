Ventes fermées

Enchères en Ligne de la Fondation Grace Village Care

Lieu de prise en charge

1515 Rue Pleasant View, Sherbrooke, QC J1M 0C6, Canada

2 billets pour les Canadiens de Montréal item
2 billets pour les Canadiens de Montréal
300 $

Enchère de départ

Venez voir nos Canadiens de Montréal bien-aimés - saison régulière 2025/2026. Excellents sièges dans la section 104, rangée FF, sièges 3 et 4. Une (1) paire (2) de billets. Date et équipe adverse à confirmer. Les arrangements pour les billets doivent être faits avec Mobilicab Clubcar Inc. Don de Mobilicab Clubcar Inc. La valeur de cette offre se situe entre 600,00 $ et 800,00 $.
Luxe sur le lac Massawippi item
Luxe sur le lac Massawippi item
Luxe sur le lac Massawippi item
Luxe sur le lac Massawippi
500 $

Enchère de départ

Le Manoir Hovey, un Relais Chateaux Inn sur le Lac Massawippi, offre un forfait pour 2 personnes comprenant un séjour d'une nuit dans une chambre classique, avec petit déjeuner et dîner au restaurant Le Hatley. Le chef Alexandre Vachon crée des délices culinaires inspirés de la nature qui s'harmonisent avec les chambres pittoresques du Manoir Hovey, entourées de magnifiques feuillages et de vues sur le lac.Cette offre est disponible du 1er novembre 2025 au 31 mai 2026. Don de la famille Stafford, propriétaire du Manoir Hovey. La valeur de cette offre : 1 000,00 $.
Escapade artistique et gourmande à Montréal item
Escapade artistique et gourmande à Montréal item
Escapade artistique et gourmande à Montréal item
Escapade artistique et gourmande à Montréal
400 $

Enchère de départ

Rencontrez l'artiste Sara Peck Colby à la Galerie et Encadrement Gemst à Montréal, discutez de l'approche et du processus de peinture de Sara et elle vous racontera comment elle puise son inspiration créative dans les collines et les lacs qui entourent la belle ville de North Hatley. Ensuite, avec votre certificat-cadeau de 200 $, dînez au Cafe Il Cortile, un restaurant de longue date avec une cour fleurie, proposant des spécialités et des vins italiens. Puis, du Café Il Cortile, faites une courte promenade sur la rue Sherbrooke jusqu'à votre séjour d'une nuit à l'hôtel Le Germain. Il est situé à quelques pas du Quartier des spectacles et de ses principaux festivals. Laissez-vous charmer par son décor inspiré des années soixante, mais à la fois moderne. Donné par : Sara Peck Colby - discussion sur l'art et visite de la galerie, Peter Provencher - restaurant Il Cortile. Hôtels Germain - Hôtel Le Germain, Montréal, Valeur de cette offre $945.00.
D'une collection de qualité item
D'une collection de qualité item
D'une collection de qualité item
D'une collection de qualité
225 $

Enchère de départ

Ce splendide jeté à chevrons fabriqué en Italie avec les matériaux les plus nobles fait partie de la collection Carol McFarlane. Il est unique et a été sélectionné par les donateurs pour cette vente aux enchères. Don d'Alexandra Reid et Peter Provencher. Valeur de cette offre : 255,00 $
Parcours de golf au Dufferin Heights Golf Club item
Parcours de golf au Dufferin Heights Golf Club
300 $

Enchère de départ

Un forfait de dix (10) rondes (18 trous) incluant la voiturette, valide n'importe quel jour. Le club de golf Dufferin Heights est l'un des plus beaux terrains de golf des Cantons de l'Est au Québec, combinant un emplacement spectaculaire et des conditions de jeu de premier ordre. Donné par Dufferin Heights Golf Club Inc. Valeur de cette offre : 650,00 $
Offrez-vous un plaisir item
Offrez-vous un plaisir item
Offrez-vous un plaisir item
Offrez-vous un plaisir
230 $

Enchère de départ

Ce cadeau comprend un circuit thermal dans le spa du Manoir Hovey, une manucure et une pédicure, une séance de coiffure et trois magnifiques bougies parfumées en cire de soja trempées à la main. Valeur de cette offre : 475,00 $. Don de : Alexandra Reid - le Spa du Manoir Hovey - Circuit thermique, Beautezen - la manucure et la pédicure, Julie Latendresse - la coiffure, Hatley Candles - les bougies parfumées, et Louisette Roy - la boîte en bois pochoirée à la main. Valeur : 475,00 $
Séjour de 3 nuits dans un chalet privé item
Séjour de 3 nuits dans un chalet privé item
Séjour de 3 nuits dans un chalet privé item
Séjour de 3 nuits dans un chalet privé
300 $

Enchère de départ

🏡 Un magnifique chalet privé situé au bord du lac Wallace, à seulement 10 minutes de Coaticook. Le chalet comprend 2 chambres à coucher plus un loft et peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Il est entièrement équipé d'une connexion Internet haut débit, d'un bain à remous privé, d'une literie, de planches à pagaie, d'un canoë, de kayaks, d'un foyer intérieur/extérieur, d'un barbecue et plus encore. C'est l'endroit idéal pour se détendre ou pour profiter des nombreuses activités de la région. (1422 Route 141, St-Herménégilde, QC - sur le lac Wallace). Don de Robert Klinck. 3-4 nuits d'une valeur de 600,00 $ - 800,00 $
Séjour de 2 nuits à La Raveaudière Bed & Breakfast item
Séjour de 2 nuits à La Raveaudière Bed & Breakfast item
Séjour de 2 nuits à La Raveaudière Bed & Breakfast item
Séjour de 2 nuits à La Raveaudière Bed & Breakfast
200 $

Enchère de départ

Passez deux nuits à La Raveaudière Bed and Breakfast à North Hatley, au Québec. Ce charmant bed and breakfast surplombe le North Hatley Golf Club et le lac Massawippi. Prenez un verre ou une tasse de café le matin sur le patio arrière et détendez-vous ! https://www.laraveaudiere.com/fr-ca. Don de La Raveaudière Bed & Breakfast. Valeur de cette offre 400,00 $
Services d'organisation de la maison item
Services d'organisation de la maison item
Services d'organisation de la maison item
Services d'organisation de la maison
225 $

Enchère de départ

Prêt à récupérer votre espace et votre tranquillité d'esprit ? Misez sur ce forfait exclusif d'organisation de la maison offert par Lex Gallagher, fondateur de Organized by Lex et professionnel de la transformation de maisons encombrées en espaces sereins et fonctionnels.Ce forfait comprend:- Un appel de découverte personnalisé- Une séance d'organisation à domicile de 2 heures - La livraison de dons d'articles légèrement usagés- L'enlèvement de rebuts (jusqu'à un chargement de voiture).Que vous soyez à Toronto ou à North Hatley, Lex vous aidera à réinitialiser et à rafraîchir votre maison avec soin et expertise. Pour en savoir plus sur Lex, visitez le site https://organizedbylex.ca/. Don de Lex Gallagher. Valeur de cette offre 450,00 $
Dîner à emporter item
Dîner à emporter item
Dîner à emporter item
Dîner à emporter
250 $

Enchère de départ

Cette offre comprend un dîner à emporter pour 10 personnes, composé d'une soupe au gingembre et d'une soupe sans produits laitiers à la courge et aux poires au curry, d'un poulet estival aux herbes servi avec des pommes de terre grecques au citron et d'un gâteau aux carottes fait maison. La date et l'heure de l'enlèvement doivent être coordonnées avec les donateurs. Don de : Jane Cameron - les soupes, la famille Oldland - le plat principal et le dessert, Lucy Doheny - le bol en poterie, et Sarah Segal - 2 petits bols. Valeur de cette offre : 570,00 $
Changement de garde-robe à la sauce hollywoodienne item
Changement de garde-robe à la sauce hollywoodienne item
Changement de garde-robe à la sauce hollywoodienne
125 $

Enchère de départ

Rejoignez Pauline Bohm pour un après-midi d'été amusant à trier, jeter et désencombrer avec quelques conseils de stylisme ! Ancienne responsable du marketing chez NBC Universal à Los Angeles, Pauline est connue pour son amour de la mode. En raison des nombreux déplacements qu'exigeait son travail, elle devait être prête, au pied levé, à sauter dans un avion et à avoir une garde-robe de travail et une garde-robe de soirée prêtes à partir. Ses nombreuses années d'expérience lui ont permis d'affiner sa capacité à créer une garde-robe fonctionnelle et simplifiée, et elle est ravie de travailler avec vous pour apporter à votre garde-robe un peu de son flair et de ses suggestions en matière de mode. Don de Pauline Bohm. Valeur de cette offre 250,00 $
Apprenez à préparer vos propres rouleaux de sushi item
Apprenez à préparer vos propres rouleaux de sushi item
Apprenez à préparer vos propres rouleaux de sushi item
Apprenez à préparer vos propres rouleaux de sushi
50 $

Enchère de départ

Apprenez à préparer vos propres rouleaux de Sushi en utilisant les ingrédients et le matériel fournis par vos hôtes Jane Meagher et Jean Vanaise. Chaque participant dégustera ses rouleaux de sushi accompagnés de saké. Vous repartirez avec les connaissances nécessaires pour préparer vos propres sushis personnalisés. L'événement se déroulera dans la maison de Jean et Jane à North Hatley. Don de Jane Meagher et Jean Vanaise. Valeur de cette offre 100,00 $
Visite des jardins et activité de composition florale item
Visite des jardins et activité de composition florale item
Visite des jardins et activité de composition florale
100 $

Enchère de départ

Une invitation à deux (2) personnes pour une courte visite du jardin et une cueillette de fleurs, suivies d'une séance de composition florale à l'extérieur. La donatrice, Judith Webster, vit dans les Cantons de l'Est depuis 1970 et a toujours aimé la nature et le jardinage. Plus tard dans sa vie, elle est entrée à l'Inchbald School of Garden Design à Londres, en Angleterre. Depuis lors, elle a travaillé sur son jardin en constante évolution et adore travailler avec les fleurs. Date et heure à convenir. Don de Judith Webster. Valeur de cette offre 225,00 $
Voyage de pêche guidé item
Voyage de pêche guidé item
Voyage de pêche guidé
125 $

Enchère de départ

Deux personnes rejoindront le guide expérimenté Florent Hebert pour une sortie de pêche de 2,5 heures sur le lac Massawippi. Que vous soyez novice ou professionnel, vous vivrez une expérience inoubliable ! Florent est un guide professionnel et fournit tout le matériel de pêche. Écoutez l'histoire et les récits de la vie sur les eaux du lac Massawippi. Date et heure à convenir. Don de Florent Hebert. Valeur de cette offre : 250,00 $.
Chèque-cadeau Davélo item
Chèque-cadeau Davélo
125 $

Enchère de départ

Profitez d'un certificat-cadeau de Davélo ! Profitez d'une vaste sélection d'accessoires de vélo ou pourquoi ne pas acheter un nouveau vélo avec ce généreux certificat-cadeau.Davélo est LA boutique de vélo de Montréal. Donné par Davélo. Valeur de 250,00 $.
Huîtres et whisky item
Huîtres et whisky item
Huîtres et whisky
150 $

Enchère de départ

Créez votre propre événement spécial en offrant 100 huîtres fraîches non écaillées et une bouteille d'un litre de Highland Park, Spirit of the Bear, Single Malt Scotch Whisky. Ce whisky légèrement fumé à l'arôme de fruits, d'épices et d'assaisonnement se marie parfaitement avec les huîtres sur la demi-coquille. Les huîtres sont offertes par Les Huîtres de L'Estries Inc. leshuitresdelestrie.ca. Le whisky est offert par Peter Provencher. Valeur de cette offre : 300,00 $
Lampe à huile ancienne item
Lampe à huile ancienne item
Lampe à huile ancienne
50 $

Enchère de départ

Belle cheminée ancienne en croûte de tarte, fontaine (réservoir d'huile) à bord clair, rare tige en laiton, montée sur une base en marbre, équipée d'un collier en laiton #1 avec un brûleur #1 à bannière. Vers 1865. Don de Patricia et Brian Heath. Valeur de cette offre 100,00 $
Pass de saison pour The Piggery #1 item
Pass de saison pour The Piggery #1
225 $

Enchère de départ

Le Piggery Theatre célèbre 60 ans de théâtre et de musique en direct au cœur des Cantons de l'Est. Profitez du Piggery avec un abonnement de saison 2025 pour 2 personnes au Piggery Theatre, du 5 juillet au 20 septembre 2025, à l'exception des événements de collecte de fonds. Visitez leur site http://www.piggery.com/. Donné par le Piggery Theatre. Valeur de cette offre 450,00 $.
Pass de saison pour The Piggery #2 item
Pass de saison pour The Piggery #2
225 $

Enchère de départ

Le Piggery Theatre célèbre 60 ans de théâtre et de musique en direct au cœur des Cantons de l'Est. Profitez du Piggery avec un abonnement de saison 2025 pour 2 personnes au Piggery Theatre, du 5 juillet au 20 septembre 2025, à l'exception des événements de collecte de fonds. Visitez leur site http://www.piggery.com/. Donné par le Piggery Theatre. Valeur de cette offre 450,00 $.
Sac à voile item
Sac à voile
75 $

Enchère de départ

Sac tote élégant fait sur mesure à partir de voiles de bateau recyclées. Donné par la marina de North Hatley. Valeur de cette offre : 150,00 $.
Sac à dos de voile personnalisé item
Sac à dos de voile personnalisé item
Sac à dos de voile personnalisé item
Sac à dos de voile personnalisé
75 $

Enchère de départ

Sac à dos élégant fait sur mesure à partir de voiles de bateau recyclées. Donné par la marina de North Hatley. Valeur de cette offre 150,00 $.
Photographie primée et visite guidée item
Photographie primée et visite guidée item
Photographie primée et visite guidée
125 $

Enchère de départ

Heather Ross est une écologiste, une vétérinaire et une photographe en herbe. Elle a pris cette photo dans sa ferme centenaire de 200 acres à Cookshire-Eaton (à 15 minutes). L'offre gagnante comprend également une promenade dans la nature explorant cette propriété et sa biodiversité exceptionnelle, guidée par Heather.Le thé et les friandises suivront à la maison de ferme surplombant la pittoresque vallée de Saint-François et la chaîne de montagnes Stoke. Don de Heather Ross, avec le thé d'Alexandra Reid et de Peter Provencher. Un horaire à convenir entre les deux parties. Valeur de cette offre 250,00
Arrêt de porte crocheté « Fleurs d'été » item
Arrêt de porte crocheté « Fleurs d'été »
60 $

Enchère de départ

Butoir de porte au crochet « Fleurs d'été » conçu et crocheté par Ellie Bailey. Ellie est une artiste de la fibre bien connue, ses œuvres peuvent être trouvées dans des collections privées à travers le Canada et les États-Unis. Don d'Ellie Bailey. Valeur de cette offre 125,00 $
Coussin crocheté « Libellule au printemps » item
Coussin crocheté « Libellule au printemps »
75 $

Enchère de départ

Oreiller crocheté Dragonfly in Spring, conçu et crocheté par Ellie Bailey. Ellie est une artiste de la fibre bien connue, ses œuvres peuvent être trouvées dans des collections privées à travers le Canada et les États-Unis. Mesure 14« x 22 ».Don d'Ellie Bailey. Valeur de cette offre 350,00 $.
Oreiller crocheté « Geai bleu en automne » item
Oreiller crocheté « Geai bleu en automne »
75 $

Enchère de départ

Oreiller crocheté « Geai bleu en automne ». Le geai bleu en automne a été conçu et crocheté par Ellie Bailey. Ellie est une artiste de la fibre bien connue, ses œuvres peuvent être trouvées dans des collections privées à travers le Canada et les États-Unis.Mesure 17« x 15 ».Don d'Ellie BaileyValeur de cette offrande 350,00 $.
Couette personnalisée et taies d'oreiller assorties item
Couette personnalisée et taies d'oreiller assorties item
Couette personnalisée et taies d'oreiller assorties item
Couette personnalisée et taies d'oreiller assorties
200 $

Enchère de départ

Un quilt fait à la main et des coussins assortis. Le motif est Stack n' Whack, Fruit Bouquet. Le patron est Stack n' Whack, Fruit Bouquet. Ce quilt est un héritage de la défunte membre, Ann Ross, et a été réalisé par la Lennoxville Quilting Guild. Don de la Lennoxville Quilting Guild. La valeur de cette offrande est de 400,00 $.
Tour de golf au Club de Golf North Hatley item
Tour de golf au Club de Golf North Hatley item
Tour de golf au Club de Golf North Hatley
100 $

Enchère de départ

Profitez d'une partie de golf - 18 trous pour 4 personnes (avec chariots inclus). Offert par Le North Hatley Golf Club. Valeur de cette offre 400,00 $
Location de bateau ponton et déjeuner pour 10 item
Location de bateau ponton et déjeuner pour 10 item
Location de bateau ponton et déjeuner pour 10
245 $

Enchère de départ

Profitez d'une aventure en ponton. Pilotez votre bateau ponton pour une excursion de 2 heures pour 10 personnes, sur l'un des plusieurs lacs situés dans les Cantons-de-l'Est. Cette offre est également accompagnée d'un sac fourre-tout fait sur mesure à partir de voiles de voilier recyclées, ainsi que de 10 sandwichs Griff Wiches et une salade de pommes de terre de l'épicier J.L. LeBaron, à North Hatley. Offert par Location des Quatre Lacs, sac fourre-tout par la marina de North Hatley et l'épicier J.L. LeBaron, à North Hatley. Valeur de cette offre 490,00 $
Déjeuner sur le lac Massawippi item
Déjeuner sur le lac Massawippi item
Déjeuner sur le lac Massawippi item
Déjeuner sur le lac Massawippi
50 $

Enchère de départ

Déjeuner en plein air au mois d'août pour quatre personnes, avec vue sur le magnifique lac Massawippi. Produits biologiques locaux et menu suggéré de truite fumée en entrée avec vin et/ou thé glacé ; soupe gazpacho ; saumon froid avec raita au concombre ; salade orzo ; légumes verts de saison ; et gâteau à l'orange et aux amandes. Option végétarienne possible. Date négociable. Valeur 250,00 $

