College Charles-lemoyne De Longueuil Inc.

College Charles-lemoyne De Longueuil Inc.

Banquet-bénéfice sous les étoiles

125

place Charles-Lemoyne Sainte-Catherine (Quebec) J5C 2B6 Canada

Table Lumineuse
5 000 $

Lorsque vous achetez une Table Lumineuse, vous obtiendrez les avantages suivants :

  1. 10 billets
  2. Logo de l'entreprise sur la table et sur les écrans dans la salle
  3. Bouteille de bulles sur la table

Reçu d'impôt de 1 250 $

Billet individuel
400 $

Profitez pleinement de l'événement : cocktail de bienvenue, souper et performance musicale.


Reçu d'impôt de 150 $

Grand partenaire du Banquet-bénéfice sous les étoiles
15 000 $

À titre de Grand partenaire, vous obtiendrez les avantages exclusifs suivants:

  1. 10 billets
  2. Logo de l’entreprise sur les billets
  3. Le Banquet-bénéfice de la Fondation du CCL est présenté par [logo du présentateur] sur tous les outils de communications
  4. Citation dans le communiqué de presse
  5. Projection du logo de l'entreprise sur les écrans durant la soirée
  6. 1 page complète dans le programme souvenir numérique
  7. Mention - discours d’ouverture
  8. Allocution durant la soirée
  9. Présence sur scène pour l’annonce des résultats
  10. Visibilité – vidéo récapitulative de l’événement
  11. Mention dans le rapport d’activités de la Fondation

Reçu d'impôt de 5 000 $

Partenaire Galaxie
10 000 $

À titre de Partenaire Galaxie, vous obtiendrez les avantages exclusifs suivants:

  1. 6 billets
  2. Le Banquet-bénéfice de la Fondation du CCL est réalisé en collaboration avec [logo du collaborateur] sur tous les outils de communications
  3. Projection du logo de l'entreprise sur les écrans durant la soirée
  4. 1/2 page dans le programme souvenir numérique
  5. Mention - discours d’ouverture
  6. Visibilité – vidéo récapitulative de l’événement
  7. Mention dans le rapport d’activités de la Fondation

Reçu d'impôt de 3 500 $

Partenaire Constellation
7 000 $

À titre de Partenaire Constellation, vous obtiendrez les avantages exclusifs suivants:

  1. 4 billets
  2. Mention du nom de l'entreprise sur tous les outils de communications
  3. Mention du nom de l'entreprise sur les écrans durant la soirée
  4. 1/4 de page dans le programme souvenir numérique
  5. Visibilité – vidéo récapitulative de l’événement
  6. Mention dans le rapport d’activités de la Fondation

Reçu d'impôt de 2 750 $

Partenaire Céleste
3 000 $

À titre de Partenaire Céleste, vous obtiendrez les avantages exclusifs suivants:

  1. 2 billets
  2. Mention du nom de l'entreprise sur tous les outils de communications
  3. Mention du nom de l'entreprise sur les écrans durant la soirée
  4. Logo dans le programme souvenir numérique
  5. Visibilité – vidéo récapitulative de l’événement
  6. Mention dans le rapport d’activités de la Fondation

Reçu d'impôt de 1 000 $

Commandite | souper du banquet
6 000 $

Faites rayonner votre entreprise lors de notre soirée, les avantages de cette commandite sont les suivants :

  1. 4 billets
  2. Logo sur le menu poser sur chaque table, dans le programme souvenir numérique, sur les écrans et dans toutes les communications de l’événement

Reçu d'impôt de 2 600 $

Commandite | cocktail de bienvenue
5 000 $

Faites rayonner votre entreprise durant soirée, les avantages de cette commandite sont les suivants :

  1. 2 billets
  2. Espace cocktail décoré aux couleurs de l'entreprise
  3. Logo sur les écrans

Reçu d'impôt de 1 300 $

Commandite | photobooth
4 500 $

Faites rayonner votre entreprise lors de notre soirée, les avantages de cette commandite sont les suivants :

  1. Logo sur les photos (supports imprimés et électroniques) prises durant la soirée
  2. Logo de votre entreprise sur les écrans

Reçu d'impôt de 1000 $

Commandite | plateforme interactive de l'encan silencieux
4 000 $

Faites rayonner votre entreprise lors de notre soirée, les avantages de cette commandite sont les suivants :

  1. Logo sur la page d’accueil de la plateforme interactive et sur les différents supports imprimés et électroniques reliés à l’encan silencieux
  2. Logo de votre entreprise sur les écrans – Mention durant la soirée

Reçu d'impôt de 1 000 $

