Grand Effeuillage littéraire 2025

Billet (30,44 $) + TPS (1,52 $) + TVQ (3,04 $) No. de TPS : 77564 0139 RT0001 No. de TVQ : 1226490597 TQ0001 En achetant ce billet, vous acceptez les conditions suivantes: 1-AVOIR 18 ans et plus. 2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle) 3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio). 4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite. 5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs. TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Billet (13,04 $) + TPS (0,65 $) + TVQ (1,30 $) No. de TPS : 77564 0139 RT0001 No. de TVQ : 1226490597 TQ0001 En achetant ce billet, vous acceptez les conditions suivantes: 1-AVOIR 18 ans et plus. 2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle) 3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio). 4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite. 5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs. TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Billet (17,39 $) + TPS (0,87 $) + TVQ (1,74 $) No. de TPS : 77564 0139 RT0001 No. de TVQ : 1226490597 TQ0001 En achetant ce billet, vous acceptez les conditions suivantes: 1-AVOIR 18 ans et plus. 2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle) 3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio). 4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite. 5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs. TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Billet (21,74 $) + TPS (1,09 $) + TVQ (2,17 $) No. de TPS : 77564 0139 RT0001 No. de TVQ : 1226490597 TQ0001 En achetant ce billet, vous acceptez les conditions suivantes: 1-AVOIR 18 ans et plus. 2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle) 3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio). 4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite. 5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs. TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Billet (26,10 $) + TPS (1,30 $) + TVQ (2,60 $) No. de TPS : 77564 0139 RT0001 No. de TVQ : 1226490597 TQ0001 En achetant ce billet, vous acceptez les conditions suivantes: 1-AVOIR 18 ans et plus. 2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle) 3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio). 4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite. 5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs. TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Billet (34,78 $) + TPS (1,74 $) + TVQ (3,47 $) No. de TPS : 77564 0139 RT0001 No. de TVQ : 1226490597 TQ0001 En achetant ce billet, vous acceptez les conditions suivantes: 1-AVOIR 18 ans et plus. 2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle) 3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio). 4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite. 5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs. TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
Billet (43,49 $) + TPS (2,17 $) + TVQ (4,34 $) No. de TPS : 77564 0139 RT0001 No. de TVQ : 1226490597 TQ0001 En achetant ce billet, vous acceptez les conditions suivantes: 1-AVOIR 18 ans et plus. 2-AUCUN REMBOURSEMENT (À moins que nous annulions le spectacle) 3-AUCUN ENREGISTREMENT du spectacle par quelque média que ce soit (incluant photo, vidéo et audio). 4-IL EST INTERDIT DE TOUCHER aux artistes sans leur consentement explicite. 5-AUCUNE NUDITÉ PERMISE pour les spectateurs. TOUTE INFRACTION aux règles 3, 4 et 5 mènera à une expulsion sur le champ sans remboursement et au besoin, une plainte à la police.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing