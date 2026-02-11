SOLIDARITÉ ENFANTS D'ICI ET D'AILLEURS

Organisé par

SOLIDARITÉ ENFANTS D'ICI ET D'AILLEURS

À propos de cet événement

GRAND GALA-BÉNÉFICE ANNUEL 6E ÉDITION

2300 Ch Ste-Foy

Québec, QC G1V 1S5, Canada

Admission générale (enfants: 0 ans à 5 ans)
Gratuit

- 1 admission à la salle d'animation d'enfants (obligatoire)
- nourriture
- activités pour enfants

Admission générale (adolescents: 10 ans à 17 ans)
45 $

- spectacle

Admission générale (18 ans et plus)
100 $

- Cocktail de bienvenue
- spectacle

Forfait couple
185 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

- Billet de groupe: 2 billets
- 2*Cocktail de bienvenue
- spectacle

Forfait Famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans )
275 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

- Billet de groupe: 4 billets
- 2*Cocktail de bienvenue, spectacle
- 2* accès pour enfants : service de garde (obligatoire)
- nourriture, activités par groupe d'âge avec des artistes peintres professionnels.

Forfait BRONZE
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

- Billet de groupe: 2 billets
- Affichage du logo sur le grand écran
- Logo sur le matériel promotionnel avant l'événement
- Logo cliquable sur le site web pendant 1 an
- 1 publication sur les médias sociaux
- Reçu officiel d'impôt sur une partie du montant

Fortait ARGENT
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

- Billet de groupe: 3 billets
- Affichage du logo sur le grand écran
- Logo sur le matériel promotionnel avant l'événement
- Logo cliquable sur le site web pendant 1 an
- 1 publication sur les médias sociaux
- Reçu officiel d'impôt sur une partie du montant

Forfait OR
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

- Billet de groupe: 4 billets
- Roll up
- Possibilité d'une capsule vidéo professionnelle
- Mention pendant l'événement
- Distribution de vos produits promotionnels aux invités
- 1 bouteille de vin
- Affichage du logo sur le grand écran
- Logo sur le matériel promotionnel avant l'événement
- Logo cliquable sur le site web pendant 1 an
- 2 publications sur les médias sociaux
- Reçu officiel d'impôt sur une partie du montant

Forfait PLATINE
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

- Billet de groupe: 6 billets
- Prise de parole, possibilité d'un stand promotionnel, roll up
- Possibilité d'une capsule vidéo professionnelle
- Mention pendant l'événement
- Distribution de vos produits promotionnels aux invités
- 1 bouteille de vin
- Affichage du logo sur le grand écran
- Logo sur le matériel promotionnel avant l'événement
- Logo cliquable sur le site web pendant 1 an
- 2 publications sur les médias sociaux
- Reçu officiel d'impôt sur une partie du montant

Table d'exposition
250 $

EXPOSEZ VOTRE MARQUE AU GALA-BÉNÉFICE DE SEIA !
En réservant votre table, vous contribuez à une noble mission : illuminer l’avenir des enfants d’ici et d’ailleurs.

