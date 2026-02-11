GRAND GALA-BÉNÉFICE ANNUEL 6E ÉDITION

Organisé par
À propos de cet événement
- 1 admission à la salle d'animation d'enfants (obligatoire)
- nourriture
- activités pour enfants
- spectacle
- Cocktail de bienvenue
- spectacle
- Billet de groupe: 2 billets
- 2*Cocktail de bienvenue
- spectacle
- Billet de groupe: 4 billets
- 2*Cocktail de bienvenue, spectacle
- 2* accès pour enfants : service de garde (obligatoire)
- nourriture, activités par groupe d'âge avec des artistes peintres professionnels.
- Billet de groupe: 2 billets
- Affichage du logo sur le grand écran
- Logo sur le matériel promotionnel avant l'événement
- Logo cliquable sur le site web pendant 1 an
- 1 publication sur les médias sociaux
- Reçu officiel d'impôt sur une partie du montant
- Billet de groupe: 3 billets
- Affichage du logo sur le grand écran
- Logo sur le matériel promotionnel avant l'événement
- Logo cliquable sur le site web pendant 1 an
- 1 publication sur les médias sociaux
- Reçu officiel d'impôt sur une partie du montant
- Billet de groupe: 4 billets
- Roll up
- Possibilité d'une capsule vidéo professionnelle
- Mention pendant l'événement
- Distribution de vos produits promotionnels aux invités
- 1 bouteille de vin
- Affichage du logo sur le grand écran
- Logo sur le matériel promotionnel avant l'événement
- Logo cliquable sur le site web pendant 1 an
- 2 publications sur les médias sociaux
- Reçu officiel d'impôt sur une partie du montant
- Billet de groupe: 6 billets
- Prise de parole, possibilité d'un stand promotionnel, roll up
- Possibilité d'une capsule vidéo professionnelle
- Mention pendant l'événement
- Distribution de vos produits promotionnels aux invités
- 1 bouteille de vin
- Affichage du logo sur le grand écran
- Logo sur le matériel promotionnel avant l'événement
- Logo cliquable sur le site web pendant 1 an
- 2 publications sur les médias sociaux
- Reçu officiel d'impôt sur une partie du montant
EXPOSEZ VOTRE MARQUE AU GALA-BÉNÉFICE DE SEIA !
En réservant votre table, vous contribuez à une noble mission : illuminer l’avenir des enfants d’ici et d’ailleurs.
