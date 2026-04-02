Grand Gala de la Famille : 16 août 2026

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À propos de cet événement
Accès au Grand Gala de la Famille pour toute personne de 13 ans et plus. Une soirée élégante, enrichissante et inspirante avec enseignements, chants spéciaux, performances artistiques et jeux interactifs. Places limitées. Tenue de gala exigée.
Accès au Grand Gala de la Famille pour un enfant. Soirée spéciale autour du thème : « Les tempéraments dans la famille : comprendre, aimer et mieux communiquer ». Places limitées. Tenue de gala exigée.
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