Mission Assemblée Évangélique de Christ

Organisé par

Mission Assemblée Évangélique de Christ

À propos de cet événement

Grand Gala de la Famille : 16 août 2026

480 Blvd. Saint-Martin O

Laval, QC H7M 3Y2, Canada

Billet 13 ans et plus
150 $

Accès au Grand Gala de la Famille pour toute personne de 13 ans et plus. Une soirée élégante, enrichissante et inspirante avec enseignements, chants spéciaux, performances artistiques et jeux interactifs. Places limitées. Tenue de gala exigée.

Billet enfant
50 $

Accès au Grand Gala de la Famille pour un enfant. Soirée spéciale autour du thème : « Les tempéraments dans la famille : comprendre, aimer et mieux communiquer ». Places limitées. Tenue de gala exigée.

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