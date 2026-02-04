Grand Gala du PNDA

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À propos de cet événement
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Plan de commandite:
Avant l'événement
Présentateur officiel de l'événement
Logo dans les communications de promotion de l'événement
Mention sur les réseaux sociaux du PNDA
Pendant l'événement
Présentation et allocution
Mention verbale-remerciements
Logo sur les écrans durant la soirée
Logo sur les cartons des centres de table
Bannière de votre entreprise lors de l'événement (vous devez l'apporter)
Publicité dans le programme de la soirée (1 page)
Mot de votre entreprise dans le programme de la soirée
Logo sur la plateforme de l'encan
10 billets pour la soirée
Après l'événement
Mention sur les réseaux sociaux du PNDA
Publicité lors de la fête foraine de fin d'année du PNDA
Logo sur les écrans du PNDA
Affichage dans l'album des finissants (½ page)
Logo dans l'album des finissants
Mention de l'entreprise sur le mur des grands donateurs
N’oubliez pas d’ajuster les frais de plateforme lors de l’achat de vos billets.
Plan de commandite:
Avant l'événement
Logo dans les communications de promotion de l'événement
Mention sur les réseaux sociaux du PNDA
Pendant l'événement
Mention verbale-remerciements
Logo sur les écrans durant la soirée
Logo sur les cartons des centres de table
Bannière de votre entreprise lors de l'événement (vous devez l'apporter)
Publicité dans le programme de la soirée (1 page)
6 billets pour la soirée
Après l'événement
Mention sur les réseaux sociaux du PNDA
Publicité lors de la fête foraine de fin d'année du PNDA
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Affichage dans l'album des finissants (½ page)
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Plan de commandite:
Pendant l'événement
Mention verbale-remerciements
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Publicité dans le programme de la soirée (½ page)
4 billets pour la soirée
Après l'événement
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Publicité lors de la fête foraine de fin d'année du PNDA
Affichage dans l'album des finissants (½ page)
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Pendant l'événement
2 billets pour la soirée
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Affichage dans l'album des finissants (½ page)
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