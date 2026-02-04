Grand Gala du PNDA

Plan de commandite:

Avant l'événement

Présentateur officiel de l'événement

Logo dans les communications de promotion de l'événement

Mention sur les réseaux sociaux du PNDA

Pendant l'événement

Présentation et allocution

Mention verbale-remerciements

Logo sur les écrans durant la soirée

Logo sur les cartons des centres de table

Bannière de votre entreprise lors de l'événement (vous devez l'apporter)

Publicité dans le programme de la soirée (1 page)

Mot de votre entreprise dans le programme de la soirée

Logo sur la plateforme de l'encan

10 billets pour la soirée

Après l'événement

Mention sur les réseaux sociaux du PNDA

Publicité lors de la fête foraine de fin d'année du PNDA

Logo sur les écrans du PNDA

Affichage dans l'album des finissants (½ page)

Logo dans l'album des finissants

Mention de l'entreprise sur le mur des grands donateurs





N’oubliez pas d’ajuster les frais de plateforme lors de l’achat de vos billets.