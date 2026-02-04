Fondation PNDA
Fondation PNDA a d'autres campagnes qui pourraient vous plaire.

Découvrez leurs autres campagnes en cours et restez informé des prochaines opportunités.

Fondation PNDA

Organisé par

Fondation PNDA

À propos de cet événement

Ventes fermées

Grand Gala du PNDA

8050 Rue de Chamilly

Montréal, QC H1R 3G1, Canada

Ajouter un don pour Fondation PNDA

$

Billet
225 $
Table de 10
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Partenaire Platine
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Plan de commandite:

 

Avant l'événement 

Présentateur officiel de l'événement

Logo dans les communications de promotion de l'événement

Mention sur les réseaux sociaux du PNDA

 

Pendant l'événement 

Présentation et allocution

Mention verbale-remerciements

Logo sur les écrans durant la soirée

Logo sur les cartons des centres de table

Bannière de votre entreprise lors de l'événement (vous devez l'apporter)

Publicité dans le programme de la soirée (1 page)

Mot de votre entreprise dans le programme de la soirée

Logo sur la plateforme de l'encan

10 billets pour la soirée

 

Après l'événement 

Mention sur les réseaux sociaux du PNDA

Publicité lors de la fête foraine de fin d'année du PNDA

Logo sur les écrans du PNDA

Affichage dans l'album des finissants (½ page)

Logo dans l'album des finissants

Mention de l'entreprise sur le mur des grands donateurs


N’oubliez pas d’ajuster les frais de plateforme lors de l’achat de vos billets.

Partenaire Or
7 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Plan de commandite:

 

Avant l'événement 

Logo dans les communications de promotion de l'événement

Mention sur les réseaux sociaux du PNDA

 

Pendant l'événement 

Mention verbale-remerciements

Logo sur les écrans durant la soirée

Logo sur les cartons des centres de table

Bannière de votre entreprise lors de l'événement (vous devez l'apporter)

Publicité dans le programme de la soirée (1 page)

6 billets pour la soirée

 

Après l'événement 

Mention sur les réseaux sociaux du PNDA

Publicité lors de la fête foraine de fin d'année du PNDA

Logo sur les écrans du PNDA

Affichage dans l'album des finissants (½ page)

Logo dans l'album des finissants

Mention de l'entreprise sur le mur des grands donateurs


N’oubliez pas d’ajuster les frais de plateforme lors de l’achat de vos billets.

Partenaire Argent
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Plan de commandite:

 

Pendant l'événement 

Mention verbale-remerciements

Logo sur les écrans durant la soirée

Bannière de votre entreprise lors de l'événement (vous devez l'apporter)

Publicité dans le programme de la soirée (½ page)

4 billets pour la soirée

 

Après l'événement 

Mention sur les réseaux sociaux du PNDA

Publicité lors de la fête foraine de fin d'année du PNDA

Affichage dans l'album des finissants (½ page)

Logo dans l'album des finissants

Mention de l'entreprise sur le mur des grands donateurs


N’oubliez pas d’ajuster les frais de plateforme lors de l’achat de vos billets.

Partenaire bâtisseur
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Plan de commandite:

 

Pendant l'événement 

2 billets pour la soirée

Logo de l'entreprise sur les écrans pendant la soirée

 

Après l'événement 

Affichage dans l'album des finissants (½ page)

Logo dans l'album des finissants


N’oubliez pas d’ajuster les frais de plateforme lors de l’achat de vos billets.

Partenaire supporteur
500 $

Plan de commandite:

 

Pendant l'événement 

Logo sur les écrans durant la soirée

 

Après l'événement 

Logo dans l'album des finissants


N’oubliez pas d’ajuster les frais de plateforme lors de l’achat de vos billets.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!