AEMUDM

Organisé par

AEMUDM

À propos de cet événement

Grand iftar de l'AEMUDM 🌙

998 Boul. Saint-Laurent 4th Floor

Montreal, QC H2Z 9Y9, Canada

Billet early bird Soeurs
30 $

Ouvert à tous (non étudiants et étudiants)


🚨 Fin du tarif early bird  : 40$ à partir du 28 février 2026


*Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera accordé.*

Billet early bird Frères
30 $

Ouvert à tous (non étudiants et étudiants)


🚨 Fin du tarif early bird  : 40$ à partir du 28 février 2026


*Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera accordé.*

Billet Frères
40 $

Ouvert à tous (non étudiants et étudiants)


*Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera accordé.*

Billet Soeurs
40 $

Ouvert à tous (non étudiants et étudiants)


*Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera accordé.*

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