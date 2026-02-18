Grand iftar de l'AEMUDM 🌙

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À propos de cet événement
Ouvert à tous (non étudiants et étudiants)
🚨 Fin du tarif early bird : 40$ à partir du 28 février 2026
*Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera accordé.*
Ouvert à tous (non étudiants et étudiants)
🚨 Fin du tarif early bird : 40$ à partir du 28 février 2026
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Ouvert à tous (non étudiants et étudiants)
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