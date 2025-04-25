Novo - Centraide

Offert par

Novo - Centraide

À propos de cette boutique

Grand ménage de printemps - Place du marché Novo

Livre - Maîtriser les Habitudes de Rockefeller 2.0 item
Livre - Maîtriser les Habitudes de Rockefeller 2.0
25 $

Donateur : Comité Centraide //
Lieu : Bureau de Québec //

Résumé : Découvrez les secrets pour bâtir une entreprise prospère et évolutive avec 'Maîtriser les habitudes de Rockefeller', un précieux ouvrage signé par le célèbre stratège d'affaires Verne Harnish. Ce guide captivant distille les principes intemporels qui ont propulsé John D. Rockefeller vers un succès incommensurable, les présentant dans un cadre moderne et concret, adapté aux entrepreneurs et aux leaders d'affaires d'aujourd'hui. Plongez dans des stratégies pratiques pour assurer une excellente cohésion d'équipe, des opérations commerciales rythmées, et la maîtrise des priorités cruciales qui favorisent une croissance exponentielle. Que vous soyez un cadre chevronné ou un fondateur de startup ambitieux, ce livre offre des outils inestimables pour optimiser votre parcours vers un succès durable et à long terme. Engagez-vous avec le plan éclairé de Harnish et transformez vos habitudes d'affaires en un véritable moteur d'efficacité et d'innovation.

Roman - Retour à Summer Island - Khristin Hannah item
Roman - Retour à Summer Island - Khristin Hannah item
Roman - Retour à Summer Island - Khristin Hannah
5 $

Donateur : Comité Centraide // Marjorie Chabot
Lieu : Bureau de Québec //

Livre - RU de Kim Thuy item
Livre - RU de Kim Thuy
5 $

Donateur : Comité Centraide // Marjorie Chabot
Lieu : Bureau de Québec //

Livre - Expo 58 de Jonathan Coe item
Livre - Expo 58 de Jonathan Coe
5 $

Donateur : Comité Centraide // Marjorie Chabot
Lieu : Bureau de Québec //

Livre - Et si c'était vrai de Marc Lévy item
Livre - Et si c'était vrai de Marc Lévy
5 $

Donateur : Comité Centraide // Marjorie Chabot
Lieu : Bureau de Québec //

Écran - Lenovo L197 wide item
Écran - Lenovo L197 wide
20 $

Donateur : Novo SST / Jean-François Villeneuve Lieu : Bureau de Québec Écran 21 pouces base fix prise vga seulement

Livre de Stéphanie Grammond Acheter sans se faire rouler item
Livre de Stéphanie Grammond Acheter sans se faire rouler item
Livre de Stéphanie Grammond Acheter sans se faire rouler
15 $

Donateur : Caroline Boucher // Lieu: Québec
Livre de Stéphanie Grammond Acheter sans se faire rouler (neuf)

Livre de Christian Tétreault Conversations avec Marie item
Livre de Christian Tétreault Conversations avec Marie item
Livre de Christian Tétreault Conversations avec Marie
12 $

Donateur : Caroline Boucher // Lieu: Québec // Livre de Christian Tétreault Conversations avec Marie (neuf)

Lot de 4 grands cabarets blancs en plastique rigide item
Lot de 4 grands cabarets blancs en plastique rigide
15 $

Donateur : Caroline Boucher // Lieu: Québec // Lot de 4 grands cabarets blancs en plastique rigide // Usagé - en bon état

Petit sac à bandoulière item
Petit sac à bandoulière item
Petit sac à bandoulière item
Petit sac à bandoulière
10 $

Donateur: Caroline Boucher // Lieu: Québec // Petit sac à bandoulière noir avec quelques pochettes

Lot de jouets pour chats item
Lot de jouets pour chats item
Lot de jouets pour chats
10 $

Donateur: Caroline Boucher // Lieu: Québec // 10$ pour le lot de 10 jouets

Harnais et laisse (rouge) pour petit animal (small) item
Harnais et laisse (rouge) pour petit animal (small)
12 $

Donateur: Caroline Boucher // Lieu: Québec // Harnais et laisse (rouge) pour petit animal (small)

Ensemble de napperons colorés (8 napperons) item
Ensemble de napperons colorés (8 napperons) item
Ensemble de napperons colorés (8 napperons)
10 $

Donateur: Claudia Paquet // Lieu: Québec // Ensemble de 8 napperons plastifiés représentant des oiseaux colorés et sympathiques. Ils sont semi-transparents. Idéal pour les tout-petits qui pourront jouer en mangeant et ils se lavent très facilement.

Lecteurs DVD portatifs et lot de DVD pour enfants item
Lecteurs DVD portatifs et lot de DVD pour enfants item
Lecteurs DVD portatifs et lot de DVD pour enfants item
Lecteurs DVD portatifs et lot de DVD pour enfants
25 $

Donateur: Claudia Paquet // Lieu: Québec // "Pourquoi ne pas offrir des plaisirs vintage à vos enfants cet été? Je vous offre 2 lecteurs DVD portatifs qui peuvent être branchés dans une prise de courant ou dans la voiture. Le DVD est placé dans le lecteur principal et il est projeté sur les 2 écrans en même temps. Ils viennent dans une magnifique boîte de rangement.

Vous n'avez plus de DVD? Qu'à cela ne tienne! Les lecteurs viennent avec un lot de films et émissions pour enfants de collection! 1 ou 2 dvd de Passe-Partout sont égratignés, mais vous avez tous les autres! Les DVD de Sesame Street sont tout simplement fantastiques ; même les parents prendront plaisir à les écouter! Ne laissez pas passer cette occasion en or!"

Plats de services item
Plats de services item
Plats de services item
Plats de services
20 $

Donateur : Claudia Paquet // Lieu : Bureau de Québec // 6 plats de services : 3 assiettes et 3 bols.
Dimensions :
- Assiettes : 30 cm x 30 cm
- Bols : 19,5 cm x 19,5 cm x 4 cm

Vestiges de ma vie "avant-enfants" ;-) où j'avais le temps de recevoir plusieurs convives, préparer tout un paquet de bouchées, entrées, desserts et dresser une jolie table. Vont au lave-vaisselle.

Iphone 8 item
Iphone 8 item
Iphone 8
35 $

Donateur : Novo SST / Jean-François Villeneuve Lieu : Bureau de Québec Iphone 8

Iphone 7 item
Iphone 7 item
Iphone 7
35 $

Donateur : Novo SST / Jean-François Villeneuve Lieu : Bureau de Québec Iphone 7

Ordinateur Lenovo ThinkCenter item
Ordinateur Lenovo ThinkCenter
45 $

Donateur : Novo SST / Jean-François Villeneuve Lieu : Bureau de Québec Lenovo ThinkCentre M710e processeur Intel i7, 8 go mémoire, disque dure de 500 go

Serviettes de bain item
Serviettes de bain
20 $

Donateur : Novo SST

Lieu : Bureau de Québec

5 serviettes de bain pour 20$

Serviettes à main item
Serviettes à main
5 $

Donateur : Novo SST

Lieu : Bureau de Québec

3 serviettes à main pour 5$

Débarbouillettes item
Débarbouillettes
5 $

Donateur : Novo SST

Lieu : Bureau de Québec

10 débarbouillettes

Ajouter un don pour Novo - Centraide

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!