Grand ménage de printemps - Place du marché Novo

Donateur: Claudia Paquet // Lieu: Québec // "Pourquoi ne pas offrir des plaisirs vintage à vos enfants cet été? Je vous offre 2 lecteurs DVD portatifs qui peuvent être branchés dans une prise de courant ou dans la voiture. Le DVD est placé dans le lecteur principal et il est projeté sur les 2 écrans en même temps. Ils viennent dans une magnifique boîte de rangement.



Vous n'avez plus de DVD? Qu'à cela ne tienne! Les lecteurs viennent avec un lot de films et émissions pour enfants de collection! 1 ou 2 dvd de Passe-Partout sont égratignés, mais vous avez tous les autres! Les DVD de Sesame Street sont tout simplement fantastiques ; même les parents prendront plaisir à les écouter! Ne laissez pas passer cette occasion en or!"