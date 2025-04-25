Grand ménage de printemps - Place du marché Novo

Offert par
Donateur : Comité Centraide //
Lieu : Bureau de Québec //
Résumé : Découvrez les secrets pour bâtir une entreprise prospère et évolutive avec 'Maîtriser les habitudes de Rockefeller', un précieux ouvrage signé par le célèbre stratège d'affaires Verne Harnish. Ce guide captivant distille les principes intemporels qui ont propulsé John D. Rockefeller vers un succès incommensurable, les présentant dans un cadre moderne et concret, adapté aux entrepreneurs et aux leaders d'affaires d'aujourd'hui. Plongez dans des stratégies pratiques pour assurer une excellente cohésion d'équipe, des opérations commerciales rythmées, et la maîtrise des priorités cruciales qui favorisent une croissance exponentielle. Que vous soyez un cadre chevronné ou un fondateur de startup ambitieux, ce livre offre des outils inestimables pour optimiser votre parcours vers un succès durable et à long terme. Engagez-vous avec le plan éclairé de Harnish et transformez vos habitudes d'affaires en un véritable moteur d'efficacité et d'innovation.
Donateur : Novo SST / Jean-François Villeneuve Lieu : Bureau de Québec Écran 21 pouces base fix prise vga seulement
Donateur : Caroline Boucher // Lieu: Québec
Livre de Stéphanie Grammond Acheter sans se faire rouler (neuf)
Donateur : Caroline Boucher // Lieu: Québec // Livre de Christian Tétreault Conversations avec Marie (neuf)
Donateur : Caroline Boucher // Lieu: Québec // Lot de 4 grands cabarets blancs en plastique rigide // Usagé - en bon état
Donateur: Caroline Boucher // Lieu: Québec // Petit sac à bandoulière noir avec quelques pochettes
Donateur: Caroline Boucher // Lieu: Québec // 10$ pour le lot de 10 jouets
Donateur: Caroline Boucher // Lieu: Québec // Harnais et laisse (rouge) pour petit animal (small)
Donateur: Claudia Paquet // Lieu: Québec // Ensemble de 8 napperons plastifiés représentant des oiseaux colorés et sympathiques. Ils sont semi-transparents. Idéal pour les tout-petits qui pourront jouer en mangeant et ils se lavent très facilement.
Donateur: Claudia Paquet // Lieu: Québec // "Pourquoi ne pas offrir des plaisirs vintage à vos enfants cet été? Je vous offre 2 lecteurs DVD portatifs qui peuvent être branchés dans une prise de courant ou dans la voiture. Le DVD est placé dans le lecteur principal et il est projeté sur les 2 écrans en même temps. Ils viennent dans une magnifique boîte de rangement.
Vous n'avez plus de DVD? Qu'à cela ne tienne! Les lecteurs viennent avec un lot de films et émissions pour enfants de collection! 1 ou 2 dvd de Passe-Partout sont égratignés, mais vous avez tous les autres! Les DVD de Sesame Street sont tout simplement fantastiques ; même les parents prendront plaisir à les écouter! Ne laissez pas passer cette occasion en or!"
Donateur : Claudia Paquet // Lieu : Bureau de Québec // 6 plats de services : 3 assiettes et 3 bols.
Dimensions :
- Assiettes : 30 cm x 30 cm
- Bols : 19,5 cm x 19,5 cm x 4 cm
Vestiges de ma vie "avant-enfants" ;-) où j'avais le temps de recevoir plusieurs convives, préparer tout un paquet de bouchées, entrées, desserts et dresser une jolie table. Vont au lave-vaisselle.
Donateur : Novo SST / Jean-François Villeneuve Lieu : Bureau de Québec Iphone 8
Donateur : Novo SST / Jean-François Villeneuve Lieu : Bureau de Québec Iphone 7
Donateur : Novo SST / Jean-François Villeneuve Lieu : Bureau de Québec Lenovo ThinkCentre M710e processeur Intel i7, 8 go mémoire, disque dure de 500 go
Donateur : Novo SST
Lieu : Bureau de Québec
5 serviettes de bain pour 20$
Donateur : Novo SST
Lieu : Bureau de Québec
3 serviettes à main pour 5$
Donateur : Novo SST
Lieu : Bureau de Québec
10 débarbouillettes
$
