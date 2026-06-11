A light blue square frame encloses text in French that reads "Grand rendez-vous de la déficience intellectuelle" in varying shades of gray and blue against a white background.
Société québécoise de la déficience intellectuelle

Organisé par

Société québécoise de la déficience intellectuelle

À propos de cet événement

Grand rendez-vous de la DI 2026 - 12 novembre 2026

5750 Rue J.-B.- Michaud

Lévis, QC G6V 0B1, Canada

Soirée des membres - 12 novembre 2026
Gratuit

Cette soirée est réservée aux organisations membres et leurs personnes affiliées (personnes salariées, des dirigeants, des partenaires, et des bénévoles d’une organisation membre de la SQDI, ainsi que les personnes qui ont une déficience intellectuelle et leurs proches qui utilisent les services d’une organisation membre), aux partenaires et aux invités de la SQDI.

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