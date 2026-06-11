Grand rendez-vous de la DI 2026 - 12 novembre 2026

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À propos de cet événement
Cette soirée est réservée aux organisations membres et leurs personnes affiliées (personnes salariées, des dirigeants, des partenaires, et des bénévoles d’une organisation membre de la SQDI, ainsi que les personnes qui ont une déficience intellectuelle et leurs proches qui utilisent les services d’une organisation membre), aux partenaires et aux invités de la SQDI.
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