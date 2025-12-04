Grand rendez-vous de l'agriculture urbaine 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Inscription membre.
Devenez membre de AU/LAB pour contribuer à des projets de développement en agriculture urbaine et intégrer un réseau dynamique engagé, en plus de profiter des rabais sur nos formations et activités : https://www.au-lab.ca/devenir-membre
Le prix inclut les taxes
IMPORTANT: si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas soutenir la plateforme Zeffy vous devez choisir « autres » et mettre 0$ lors du paiement. De facto Zeffy met 7,5% de soutien. Ce montant n’est pas transféré à AULAB, il est seulement pour la plateforme.
Le prix inclut les taxes
IMPORTANT: si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas soutenir la plateforme Zeffy vous devez choisir « autres » et mettre 0$ lors du paiement. De facto Zeffy met 7,5% de soutien. Ce montant n’est pas transféré à AULAB, il est seulement pour la plateforme.
Le prix inclut les taxes. Le nombre de billets est restreint et prioritairement pour les acteurs et actrices ne pouvant se déplacer sur Montréal.
Nous vous invitons a être membre de AULAB. Devenez membre de AU/LAB pour contribuer à des projets de développement en agriculture urbaine et intégrer un réseau dynamique engagé : https://www.au-lab.ca/devenir-membre
IMPORTANT: si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas soutenir la plateforme Zeffy vous devez choisir « autres » et mettre 0$ lors du paiement. De facto Zeffy met 7,5% de soutien. Ce montant n’est pas transféré à AULAB, il est seulement pour la plateforme.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!