Grand rendez-vous de l’agriculture urbaine 2025 : Construisons l’avenir du mouvement et des villes nourricières !

Devenez membre de AU/LAB pour contribuer à des projets de développement en agriculture urbaine et intégrer un réseau dynamique engagé : https://www.au-lab.ca/devenir-membre Le prix inclut les taxes IMPORTANT: si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas soutenir la plateforme Zeffy vous devez choisir « autres » et mettre 0$ lors du paiement. De facto Zeffy met 7,5% de soutien. Ce montant n’est pas transféré à AULAB, il est seulement pour la plateforme.

Devenez membre de AU/LAB pour contribuer à des projets de développement en agriculture urbaine et intégrer un réseau dynamique engagé : https://www.au-lab.ca/devenir-membre Le prix inclut les taxes IMPORTANT: si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas soutenir la plateforme Zeffy vous devez choisir « autres » et mettre 0$ lors du paiement. De facto Zeffy met 7,5% de soutien. Ce montant n’est pas transféré à AULAB, il est seulement pour la plateforme.

Plus de détails...