Forfaits à gagner au profit de l'École Saint-Nicéphore

1 participation pour :





#18 Soupers & Spectacles Valeur de plus de 610$





Des soirées qui se savourent autant qu’elles se vivent : humour, musique, courses, théâtre et sorties gourmandes. Billets de spectacles, restos, cartes‑cadeaux et jeux s’unissent pour créer un forfait festif, parfait pour multiplier les belles soirées.





1 paire de billets Pierre Hébert Carré 150 à Victoriaville le 19 juin 2026 112$





1 paire de billets Autodrome Drummond pour le 27 juin en cas de pluie remis au 11 juillet si pluie complètement annulé (11 ans et moins gratuit) 90$





1 paire de billets valide pour 1 spectacle en 2026 Théâtre de La Dame de Coeur 65$





1 paire de billets Philippe Berghella au Théâtre des Grands Chênes Kingsey Falls 60$

(25 septembre 2026)

2 certificats-cadeaux 25$/ch. Le shaker 50$





1 certificat-cadeau Brasserie Dunham 50$





1 carte-cadeau La Cour du Baron 50$





2 certificats-cadeaux 20$/ch. St-Hubert Express Drummondville 40$





1 jeux Dolores Joker Pub Ludique Drummondville 23$





1 certificat-cadeau Stratos St-Nicéphore 20$





1 certificat-cadeau pour une boîte s de 6 biscuits Koukeez (victoriaville) 20$





1 certificat-cadeau Poké Folie 20$





1 certificat-cadeau Bubélix 15$

Valeur de plus de 610,00$













L’achat du billet est non remboursable .

Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.

Pièce d’identité obligatoire .

18 ans et plus.