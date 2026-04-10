Forfaits à gagner au profit de l'École Saint-Nicéphore

À propos de cet événement
1 participation de tirage pour chacun des forfaits
La description des forfaits se trouve plus bas:
#01 S'offrir un premier tatouage - Tatouage Studio Tats Valeur de 500$
#02 Petite escapade locale en famille Valeur de plus de 710$
#03 Une semaine sans préparation de repas Valeur de plus de 715$
#04 Le Country à l'honneur Valeur de plus de 640$
#05 Évasion en amoureux Maxi-Roule Valeur de 600$
#06 Fête d'enfant sans tracas Valeur de plus de 760$
#07 S’épanouir en beauté Valeur de plus de 710$
#08 100% entre boys Valeur de plus de 720$
#09 Tout beau, tout propre Valeur de plus de 620$
#10 Le plaisir de bouger Valeur de plus de 710$
#11 Osez la culture Valeur de plus de 710$
#12 Plaisirs coupables en duo Valeur de plus de 655$
#13 Un tatouage à votre image Tatouage Studio Tats Valeur de 500$
#14 Activités à partager en famille Valeur de plus de 555$
#15 Saveurs & Délices Valeur de plus de 630$
#16 Divertissements & Loisirs Valeur de plus de 710$
#17 Faire une pause en duo Valeur de plus de : 680$
#18 Soupers & Spectacles Valeur de plus de : 610$
#19 Bien-être & Beauté pour elle Valeur de plus de 545$
#20 Entres amis Valeur de plus de 710$
#21 Propre comme un sou neuf ! Valeur de plus de 590$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#01 S'offrir un premier tatouage - Tatouage Studio Tats Valeur de 500$
Offrez l’audace de franchir le pas avec un certificat‑cadeau chez Studio Tats. L’occasion parfaite de créer un premier tatouage unique, professionnel et entièrement personnalisé.
1 certificat-cadeau pour 3 heures de tatouage au Studio Tats
Valeur de 500,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#02 Petite escapade locale en famille Valeur de plus de 710$
Offrez‑vous une escapade familiale tout en douceur grâce à un ensemble complet regroupant hébergement, activités, repas et petites attentions, pour une valeur de plus de 710 $
1 « Forfait Bonjour » à Hôtel Le Dauphin 300$
- 1 nuitée pour 2 adultes et 2 enfants
-4 déjeuners (2 adultes et 2 enfants) au Globe-Trotter -
-Accès à la piscine de l’hôtel
2 boîtes à lunch pour adultes et 2 pour enfants Croque-midi 75$
2 entrées pour adultes et 2 pour enfants comprenant les souliers L'escarpée 55$
1 jeux Bim Bam Boule et tout s’écroule Le Grenier des Petits 40$
2 certificats-cadeaux 20$/ch. St-Hubert Express Drummondville 40$
2 masques facials + crayons + effaces La Grange des Artisans 39$
1 certificat-cadeau Croque-Noix 30$
2 ensembles d’ustensiles réutilisables pour enfants Ola Bamboo 30$
1 bouteille de Chardonnay mousseux Bù Marché Clément IGA extra St-Nicéphore 23$
1 certificat-cadeau Mr. Puffs 20$
1 dragon 11 pouces L’atelier M&N 3D 15$
1 axololt rose L’atelier M&N 3D 15$
2 brosses à dents pour enfants Ola Bamboo 10$
1 carte-cadeau Le Grenier des Petits 10$
2 ensembles de pâte à dents, fil dentaire Centre dentaire Forcier 8$
Valeur de plus de 710,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#03 Une semaine sans préparation de repas Valeur de plus de 715$
Une semaine complète sans cuisiner grâce à des repas familiaux, certificats‑cadeaux gourmands, douceurs locales. Du prêt‑à‑manger varié, des plats pour toute la famille et même une bouteille de vin pour souffler un peu.
4 X repas format familial les campagnards marché urbain 156$
3 certificats-cadeaux de 50$ pour commande en ligne PA le Prêt-à-manger 150,00$
1 certificat repas Croque Midi :
- 2x repas familiaux (4 pers.)
-1 plateaux mini sandwichs (8)
- 1 salade famille 1 pain banane santé 150$
1 K-frais familial L’Odika
-3 choix de plats familiaux de la semaine
-2 choix de soupe 1L
-2 choix de salade 500ml
-4 choix de desserts 105$
1 carte-cadeau La Cour du Baron 50$
2 ensembles d’ustensiles réutilisables pour enfants Ola Bamboo 30$
1 certificat-cadeau Mr. Puffs 20$
1 certificat-cadeau Poké Folie 20$
1 certificat-cadeau Bubélix 15$
1 bouteille de vin Soleil de Mai IGA Marché Clément Saint-Nicéphore 21$
Valeur de plus de 715,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#04 Le Country à l'honneur Valeur de plus de 640$
Plongez dans l’univers chaleureux du country avec ce forfait unique qui réunit style, saveurs et ambiance western.
1 portefeuille pour homme en cuir Atelier VI 100$
1 certificat-cadeau de Création JCA pour un Chapeau country 90$
12 sachets de 175g d’arachides Les mélangés 69$
2 verre isotherme avec haut-parleur intégré 50$/ch. L'Atelier créatif 100$
1 certificat-cadeau Brasserie Dunham 50$
3 bières de 750 ml
1x Quench du Soif, 1x Saison du Pinnacle et 1x Bière de Table Brasserie Dunham 32$
1 certificat-cadeau Bâton rouge 50$
1 carte-cadeau Boutique équestre FG Pro SHOP Inc. 50$
1 couverture Inspiration Western 40$
1 certificat-cadeau Maison de la Culture de l’Avenir 25$
1 Gin Bota 750ml 0,5% alc. Marché Clément IGA extra St-Nicéphore 23$
1 certificat-cadeau Bubélix 15$
Valeur de plus de 640,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#05 Évasion en amoureux -Maxi-Roule Valeur de 600$
Le coffret-cadeau « Rêves et saveurs » permet une évasion complète dans une large sélection d’hôtels, auberges et spas du Québec.
Au total, ce sont +20 lieux qui sont prêts à accueillir 2 personnes pour un forfait hébergement et souper complet.
Ce coffret est une gracieuseté de Maxi-Roule:
-1 coffret prestige rêves et saveurs 425$
-1 carte-prépayée Visa 150$
-2 coupes de vin + bouteille de mousseux Zonin Prosecco 25$
Valeur de 600 $
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#06 Fête d'enfant sans tracas Valeur de plus de 760$
Tout pour organiser une fête parfaite sans stress : activités encadrées, gâteau, pinata, ballons, surprises, jeux, cartes‑cadeaux et essentiels pour enfants. Un ensemble complet, amusant et clé en main pour célébrer sans souci.
1 forfait fête d'enfant ACE Athletic Drummondville -Forfait Blue inclus : -1,5 heures d’activités -30 minutes de location de salle 8 invités ou moins incluant le/la fêté(e) 201$
1 Jeu Gravitrax Frozen Le Grenier des Petits 75$
1 certificat-cadeau pour confection de gâteau sans arachide Les Pâtisserie et Crèmerie Mini 70$
1 pinata Heidi Payan 55$
1 carte-cadeau Tigre Géant pour garnir la pinata ou encore pour des gourmandises 50$
1 bouquet de ballons Michael’s 50$
1 carte-cadeau Spoutnik 25$
1 certificat-cadeau La Ballounerie 25$
1 certificat-cadeau Mr. Puffs 20$
Articles ajoutés pour sac surprise des enfants:
-6 ensembles d’ustensiles réutilisables pour enfants Ola Bamboo 90$
-6 brosses à dents pour enfants Ola Bamboo 33$
-6 ensembles de pâte à dent, fil dentaire Centre dentaire Forcier 24$
-L’atelier M&N 3D -2 mini-crocodiles 16$
-1 porte-clé Dragon 6$
-1 « fidget » cube 5$
-1 « fidget » hexagone 5$
-1 « fidget » rond 5$
-6 sac à surprises (suçon, jujubes,toupie) 12$
Valeur de plus de 760,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#07 S’épanouir en beauté Valeur de plus de 710$
Un ensemble parfait pour se dorloter de la tête aux pieds : soins du visage, manucure, pose de cils, massothérapie, coiffure, fleurs, accessoires tendance et petites douceurs. Tout pour rayonner, se détendre et se sentir magnifique.
1 certificat-cadeau de Bella Rose Beauté pour un "head spa" 150$
1 sac à mains de La grange des Artisans 125$
1 certificat-cadeau facial Institut beauté Kemellya (exp. 30 juin 2026) 50$
1 certificat-cadeau pour pose de cils Soins Beauté TM (exp. 30 juin 2026) 50$
1 certificat-cadeau de soins de pieds Louiselle Deschênes 50$
1 certificat-cadeau de L'atelier Beauté pour une manucure 50$
1 ensemble cadeau Pharmacie Brunet K.Tremblay et M-K Turcotte 40$ -1 bouteille réutilisable
-1 paire de lunette de soleil
-1 serviette de plage
1 certificat-cadeau Tes Fleurs 40$
1 certificat-cadeau massothérapie Anthony Houle-Ducharme ( exp. 30 juin 2026) 35$
1 certificat-cadeau Salon Rolland (coiffure) 30$
1 carte-cadeau Marché Clément IGA extra ST-Nicéphore 25$
1 certificat-cadeau Poké Folie 20$
1 certificat-cadeau Joker Pub ludique Drummondville 20$
1 certificat-cadeau Bubélix 15$
1 chandelle parfumée Tigre Géant 14$
Valeur de plus de 710,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#08 100% entre boys Valeur de plus de 720$
Rassemblez la gang pour une virée 100% entre boys grâce à un lot rempli d’activités, de sports, de sorties et de plaisirs à partager.
1 clair de lune Salon de quilles La place charpentier 110$
1 paire de billets Autodrome Drummond pour le 27 juin en cas de pluie remis au 11 juillet si pluie complètement annulé (11 ans et moins gratuit) 90$
1 paire de billets pour le Challenger de tennis vendredi 20 novembre 2026
en soirée offert par Drummondville Sports 64$
1 carte-cadeau Centre de divertissement Drummond (quilles, kinzo...) offert par Drummondville Sports 50$
12 sachets de 175g d’arachides Les mélangés 69$
1 certificat-cadeau Brasserie Dunham 50$
1 certificat-cadeau Mercerie Denis 50$
2 cartes-cadeaux de 25$/ch. Sports Experts 50$
2 cartes-cadeaux de 25$/ch. Le Shaker 50$
1 paire de billets Flex Les Voltigeurs 48$
1 certificat-cadeau de 2 heures de billard (4 joueurs/table) Dooly’s St-Hyacinthe 30$
1 carte-cadeau Spoutnik 25$
1 certificat-cadeau Joker Pub Ludique Drummondville 20$
1 jeu bag of chips Joker Pub Ludique Drummondville 17$
Valeur de plus de 720,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#09 Tout beau, tout propre Valeur de plus de 650$
Un combo propreté irrésistible : nettoyage auto complet, produits d’entretien, ménage à domicile, soins et petites attentions pour toute la famille. De quoi faire briller la maison, la voiture… et même les sourires.
1 certificat-cadeau Élégance esthétique
pour nettoyage complet intérieur/extérieur de voiture 350$
1 ensemble de produits d’entretien de mobilier 115$
1 certificat-cadeau de 2 heures Les Martel à la rescousse (entretien ménager) 77$
2 ensembles d’ustensiles réutilisables pour enfants Ola Bamboo 30$
1 gel douche + efface + crayon pour enfant La Grange des Artisans 26$
1 masque facial + crayon + efface pour enfant La Grange des Artisans 20$
1 lavage auto Central Dépanneur Familial/Voisin 18$
2 brosses à dents pour enfants Ola Bamboo 11$
2 ensembles de pâte à dents, fil dentaire Centre dentaire Forcier 8$
Valeur de plus de 650$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#10 Le plaisir de bouger Valeur de plus de 710$
Faites le plein d’énergie avec un lot axé sur le plaisir de bouger, regroupant activités sportives, accès à des installations, articles spécialisés et cartes‑cadeaux.
1 planche à roulettes de la boutique QuatreCents 150$
1 certificat-cadeau de la boutique QuatreCents 25$
1 abonnement de 1 mois et 1 sac de Gym Proactif 132$
(Doit être activé au plus tard le 30 juin 2026).
1 paire de billets pour le Challenger de tennis samedi demi-finale
(21 novembre 2026) offert par Drummondville Sports 80$
12 sachets de 175g d’arachides Les mélangés 69$
1 carte-cadeau Centre divertissement Drummond 50$
4 accès au bain libre Aqua Complexe Drummondville 50$
2 entrées au Drummond Parkour 40$
1 certificat-cadeau de 2 heures de billard (4 joueurs/table) Dooly’s St-Hyacinthe 30$
1 ballon de soccer avec pompe L'atelier créatif 30$
1 carte-cadeau Sports Experts 25$
1 certificat-cadeau Bubélix 15$
1 dragon rouge L’atelier M&N 3D 15$
Valeur de plus de 710,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#11 Osez la culture Valeur de plus de 710$
Un mélange inspirant de nature, de spectacles et de découvertes : Jardinage, fleurs, expositions, sorties familiales, humour et visites immersives … tout un mélange inspirant de nature, de spectacle et de découvertes. Un forfait varié et parfait pour cultiver l’intelligence, la curiosité, les végétaux et même le plaisir.
1 certificat-cadeau Centre de Jardin Alain Carrier Paysagiste 200$
4 laissez-passer pour les expositions au Centre des sciences de Montréal 114$
1 paire de billets pour Phil Roy le 1 octobre 2026 Salle Juliette Lassonde St-Hyacinthe 84$
1 certificat-cadeau pour location d'outils pour le jardinage et ou le paysagement
Location Lamache 75$
1 bac à jardin surélevé en plastique Tigre Géant 69$
1 visite pour 2 personnes au Jardin Daniel A. Séguin à St-Hyacinthe 46$
1 certificat-cadeau Tes Fleurs 40$
1 forfait familial au Musée de l’Ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt 40$
2 livres de jardinage : Marthe Laverdière (démo) 27$
2 cartes-cadeaux de 10$/ch Le Grenier des Petits 20$
Valeur de plus de 710$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#12 Plaisirs coupables en duo Valeur de plus de 655$
Un duo d’exception pour célébrer la complicité avec style : séance photo professionnelle, sorties gourmandes, billets de spectacle, soins beauté haut de gamme, fleurs et dégustation raffinée. Un forfait sophistiqué qui transforme chaque moment partagé en souvenir précieux.
1 certificat-cadeau L’Édiger 100$
1 paire de billets Autodrome Drummond pour le 27 juin en cas de pluie remis au 11 juillet si pluie complètement annulé (11 ans et moins gratuit) 90$
1 paire de billets Philippe Berghella (25 septembre 2026)
Théâtre des Grands Chênes de Kingsey Falls 60$
1 certificat-cadeau Mercerie Denis 50$
1 certificat-cadeau restaurant Le Baboune Bar Tapas 50$
1 certificat-cadeau épilation laser (exp. 30 juin 2026) Institut de Beauté Kemellya 50$
1 certificat-cadeau pose de cils(exp. 30 juin 2026) Soins Beauté TM 50$
1 carte-cadeau Benny 50$
1 certificat-cadeau Tes Fleurs 40$
2 billets pour une visite et dégustation Miellerie King de Kingsey Falls 39$
1 certificat-cadeau Massothérapie Anthony Houle-Ducharme (exp. 30 juin 2026) 35$
1 certificat-cadeau Salon Rolland (coiffure) 30$
1 certificat-cadeau Bubélix 15$
Valeur de plus de 655,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#13 Un tatouage à votre image Tatouage Studio Tats Valeur de 500$
Offrez‑vous trois heures de pure création pour transformer une idée, une émotion ou un symbole en œuvre d’art sur la peau. Chez Studio Tats, chaque trait devient expression, chaque détail raconte une histoire.
1 certificat-cadeau pour 3 heures de tatouage au Studio Tats
Valeur de 500,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#14 Activités à partager en famille Valeur de plus de 555$
Créez des souvenirs mémorables grâce à un ensemble rempli d’aventures : séance photo, sorties en nature, activités sportives, visites animalières, jeux, bains libres et cartes‑cadeaux pour prolonger le plaisir. Un forfait généreux pour profiter pleinement du temps en famille.
1 certificat-cadeau familial Chouette à voir situé à St-Jude 98$
1 paire de billets Autodrome Drummond pour le 27 juin en cas de pluie remis
au 11 juillet si pluie complètement annulé (11 ans et moins gratuit) 90$
1 laissez-passer pour 2 adultes et 2 enfants Ranch Dupont à Shawinigan 74$
1 jeu Éclair-tout Le Grenier des Petits 49$
1 carte-cadeau Le Grenier des Petits 10$
3 accès au bain libre Aqua Complexe Drummondville 34$
2 ensembles d’ustensiles réutilisables pour enfants Ola Bamboo 30$
1 gel douche + efface + crayon pour enfant La Grange des Artisans 26$
1 masque facial + crayon + efface pour enfant La Grange des Artisans 20$
1 certificat-cadeau La Ballounerie 25$
1 certificat-cadeau Spoutnik 25$
1 entrée au Drummond Parkour 20$
1 certificat-cadeau de St-Hubert Express Drummondville 20$
1 certificat-cadeau Joker Pub Ludique Drummondville 20$
1 certificat-cadeau Bubélix 15$
Valeur plus de 555,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#15 Saveurs & Délices Valeur de plus de 630$
Laissez-vous tenter par un assortiment gourmand réunissant boissons, douceurs, produits fins et cartes‑cadeaux, pour une expérience riche en saveurs.
1 assortiment de bières 750 ml
( 5x Quench du Soif, 5x Saison du Pinnacle et 5x Bière de Table).
Le tout accompagné d’un verre à l’effigie de la brasserie Brasserie Dunham 168$
12 sachets de 175g d’arachides Les mélangés 69$
1 carte-cadeau Bâton Rouge 50$
1 certificat-cadeau Distillerie 3 Lacs Salaberry-de-Valleyfield 50$
Visite de la distillerie + dégustation pour 2 personnes
1 bouteille de Gin Distillerie Euclide 49$
1 planche à découper Trophée et gravure DMV 45$
1 certificat-cadeau de 20$ Les Fromages de Béatrice (marché public) 35$
+ garniture à brie + gelée
1 boîte de chocolat Équipement de pâtisserie 30$
1 certificat-cadeau Poké Folie 20$
1 certificat-cadeau pour une boîte s de 6 biscuits Koukeez (victoriaville) 20$
1 certificat-cadeau Bubélix 15$
1 grattoir en bois pour Barbecue 15$
1 bouteille de rosée 14$
1 bouteille d'épice sweet max bbq BBQ Labonté 14$
1 bouteille sauce moutarde et miel Miellerie King 10$
1 certificat-cadeau Mr. Puffs 20$
1 pot de fondue de caramel 100g de Chocolat favoris 6$
Valeur de plus de 630$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#16 Divertissements & Loisirs Valeur de plus de 710$
Un forfait qui bouge pour vrai : abonnement au gym, billets de courses et d’événements sportifs, tennis, hockey, parkour, activités familiales et jeux pour garder l’adrénaline bien vivante. Un lot dynamique qui promet du mouvement, du fun… et zéro temps mort.
1 abonnement de 2 mois et 1 sac de Gym Proactif 200$
(doit être activé au plus tard le 30 juin 2026)
1 paire de billets Autodrome Drummond pour le 27 juin en cas de pluie remis au 11 juillet si pluie complètement annulé (11 ans et moins gratuit) 90$
1 paire de billets pour le Challenger de tennis (22 novembre 2026) pour la finale
gracieuseté de Drummondville Sports 80$
1 certificat-cadeau applicable sur les cours Centre Communautaire Claude Nault 50,00$
2 certificats-cadeaux de Topla 50$
1 paire de billets Flex Les Voltigeurs 48$
2 entrées Drummond Parkour 40$
1 jeu myriades Le Grenier des Petits 34$
1 certificat-cadeau de 2 heures de billard (4 joueurs/table) Dooly’s St-Hyacinthe 30$
2 accès au bain libre Aqua Complexe Drummondville 26$
1 carte-cadeau Spoutnik 25$
1 certificat-cadeau de la boutique QuatreCents 25$
1 carte-cadeau 40 points La zone amusements 11$
Valeur de plus de 710,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#17 Faire une pause en duo Valeur de plus de 680$
Prenez le temps de décrocher à deux : spa, restos, bijoux, soins, accessoires d’été, sorties et petites douceurs pour pimenter vos moments ensemble. Un forfait éclaté, rempli de surprises, qui transforme une simple pause en vrai plaisir partagé.
1 certificat-cadeau pour l’accès au Spa Montfort à Nicolet 100$
1 paire de boucle d'oreille 40,00$ + 1 certificat-cadeau Émi Joaillière de 40,00$ 80$
1 ensemble cadeau Pharmacie Brunet K.Tremblay et M-K Turcotte 40$ -1 bouteille réutilisable
-1 paire de lunette de soleil
-1 serviette de plage
1 ensemble cadeau Pharmacie Brunet K.Tremblay et M-K Turcotte 40$ -1 bouteille réutilisable
-1 bouteille de crème solaire
-1 serviette de plage
1 certificat-cadeau Le Baboune Bar Tapas 50$
1 carte-cadeau Promenades Drummondville 50$
1 certificat-cadeau Mercerie Denis 50$
1 certificat-cadeau épilation au laser (exp. 30 juin 2026) Institut de Beauté Kemellya 50$
1 certificat-cadeau lashlift (exp. 30 juin 2026) Soins Beauté TM 50$
1 ensemble de produits pour le corps Scentsy pour couple offert par Les Cils Sandy Cabana 50$
1 certificat-cadeau Tes Fleurs 40$
1 certificat-cadeau de 2 heures de billard (4 joueurs/table) Dooly’s St-Hyacinthe 30$
1 certificat-cadeau Mr. Puffs 20$
1 certificat-cadeau Joker Pub Ludique Drummondville 20$
4 canettes Atypique saveur Marguarita Marché Clément IGA extra St-Nicéphore 12$
Valeur de plus de 680,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#18 Soupers & Spectacles Valeur de plus de 610$
Des soirées qui se savourent autant qu’elles se vivent : humour, musique, courses, théâtre et sorties gourmandes. Billets de spectacles, restos, cartes‑cadeaux et jeux s’unissent pour créer un forfait festif, parfait pour multiplier les belles soirées.
1 paire de billets Pierre Hébert Carré 150 à Victoriaville le 19 juin 2026 112$
1 paire de billets Autodrome Drummond pour le 27 juin en cas de pluie remis au 11 juillet si pluie complètement annulé (11 ans et moins gratuit) 90$
1 paire de billets valide pour 1 spectacle en 2026 Théâtre de La Dame de Coeur 65$
1 paire de billets Philippe Berghella au Théâtre des Grands Chênes Kingsey Falls 60$
(25 septembre 2026)
2 certificats-cadeaux 25$/ch. Le shaker 50$
1 certificat-cadeau Brasserie Dunham 50$
1 carte-cadeau La Cour du Baron 50$
2 certificats-cadeaux 20$/ch. St-Hubert Express Drummondville 40$
1 jeux Dolores Joker Pub Ludique Drummondville 23$
1 certificat-cadeau Stratos St-Nicéphore 20$
1 certificat-cadeau pour une boîte s de 6 biscuits Koukeez (victoriaville) 20$
1 certificat-cadeau Poké Folie 20$
1 certificat-cadeau Bubélix 15$
Valeur de plus de 610,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#19 Bien-être & Beauté pour elle Valeur de plus de 545$
Une gamme de produits et services pensée pour se sentir belle, détendue et choyée : sac à main tendance, soins beauté, hypnose, fleurs, massage, douceurs et accessoires d’été. Un forfait complet qui offre un moment de bien‑être… juste pour elle.
1 sac à main Lambert de La Grange des Artisans 132$
1 séance d'hypnose Kim Bélanger pour adulte ou enfant 100$
1 certificat-cadeau pour pose de cils (exp. 30 juin 2026) Soins Beauté TM 50$
1 certificat-cadeau épilation au laser (exp. 30 juin 2026) Institut de Beauté Kemellya 50$
1 certificat-cadeau un soin de pieds Louiselle Deschênes 50$
1 ensemble cadeau Pharmacie Brunet K.Tremblay et M-K Turcotte 40$ -1 bouteille réutilisable
-1 bouteille de crème solaire
-1 serviette de plage
1 certificat-cadeau Tes Fleurs 40$
1 certificat cadeau (exp. 30 juin 2026) Massothérapie Anthony Houle-Ducharme 35$
1 certificat-cadeau Poké Folie 20$
1 certificat-cadeau Bubélix 15$
1 chandelle parfumée Tigre Géant 14$
Valeur plus de 545,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus..
1 participation pour :
#20 Entres amis Valeur de plus de 710$
Un lot parfait pour des sorties mémorables entre amis : golf, quilles, courses, dégustation, restos, jeux, billard et cartes‑cadeaux pour prolonger le plaisir. Un forfait festif, varié et rempli d’occasions de s’amuser en gang.
1 forfait pour 4 au Club de Golf Monty (détail à suivre) 200$
1 clair de lune Salon de quilles La place 110$
1 paire de billets Autodrome Drummond pour le 27 juin en cas de pluie remis au 11 juillet si pluie complètement annulé (11 ans et moins gratuit) 90$
1 carte-cadeau La Cour du Baron 50$
1 certificat-cadeau Brasserie Dunham 50$
1 certificat-cadeau Distillerie 3 Lacs Salaberry-de-Valleyfield 50$
visite de la distillerie + dégustation pour 2 personnes
1 certificat-cadeau de 2 heures de billard (4 joueurs/table) Dooly’s St-Hyacinthe 30$
1 certificat-cadeau Croque-noix 30$
1 certificat-cadeau Sports Experts 25$
1 certificat-cadeau Joker Pub Ludique Drummondville 20$
1 certificat-cadeau Stratos St-Nicéphore 20$
1 jeu quiz de poche ultime aventure Joker Pub Ludique Drummondville 16$
1 certificat-cadeau Bubélix 15$
1 carte-cadeau 40 points La zone amusements 11$
Valeur de plus de 710$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
1 participation pour :
#21 Propre comme un sou neuf valeur de plus de 590$
Un lot qui redonne de l’éclat à toute la maison : ménage, lavage de vitres, nettoyage des bacs, toilettage pour votre animal, lavage auto et essentiels d’hygiène. Un forfait complet pour repartir à neuf… sans lever le petit doigt.
2 certificats-cadeaux de 2 heures Les Martel à la rescousse (entretien ménager) 154$
1 certificat-cadeau nettoyage des 3 bacs poubelles Nettoyage Pro Montérégie 150$
(3 semaines consécutives à partir du mois d’août) 1 certificat-cadeau Nettoyage Étoile Dion 150$
lavage de fenêtres intérieures et extérieures
valeur minimum de 150$ ou 50% de la facture
1 certificat-cadeau pour toilettage de votre animal Répit-toutou 100$
1 lavage auto Central Dépanneur Familial/Voisin 18$
2 brosses à dents pour enfants Ola Bamboo 11$
2 ensembles de pâte à dents, fil dentaire Centre dentaire Forcier 8$
Valeur de plus de 590,00$
L’achat du billet est non remboursable.
Le gagnant sera contacté par téléphone et devra récupérer son prix avant le 30 juin 2026 à l’École Saint‑Nicéphore. Après cette date, un nouveau tirage sera effectué.
Pièce d’identité obligatoire.
18 ans et plus.
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