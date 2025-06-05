Organisé par

CALACS de l'Ouest-de-l'Île

À propos de cette tombola

Méga tirage de prix du CALACS de l'Ouest-de-l'Île

Fashion
5 $
2 paires de soulier On au choix Certificat-cadeau de 100$ chez Zaleska Certificat-cadeau de 40$ chez Mimi et August Certificat-cadeau de 50$ chez Sarah Bijoux 8 casquettes Ciele Carte-cadeau de 200$ chez Deux Lions Un ensemble de décoration pour Crocs et deux tasses en céramique par Llmoa Certificat-cadeau de 250$ chez Madebyveri
Self-Care
5 $
1 Forfait-Escale chez Bota-bota (valeur de 180$) 3 paniers cadeaux de Lush 1 coupe de cheveux ou 1 produit capillaire chez H4H Certificat-cadeau de 120$ au spa Peauésie 4 cours d’introduction chez Milan Pole Studio 1 coupe de cheveux chez Doroftei Coiffure Ensemble de faux ongles ou pose complète avec Nail Art au choix chez @denial.of.comfort Service de tressage ou de locks (extentions en extra) chez @ic.system Gel mani avec nail art - level 1 chez @Lu.theenailpimp Coupe de cheveux et lavage avec masque @orderofthegoodhair Un forfait d’épilation par laser d’une (1) zone au choix* chez Epiderma + un ensemble de produits Medicart. (valeur pouvant aller jusqu’à 1 895 $)
Fun
5 $
Paire de billets pour le concert Jeux de couleurs le 17 avril 2026 à l’Orchestre Métropolitain2 jeux de société de Flyos Games1 laisser-passer double pour une représentation de la saison 2025-2026 de l’Espace GO 2 livres de la Librairie L’Euguélionne Lot d'illustration de @charlieboudreau 6 x Coffrets découverte du Café Zab (valeur 60$)Coffret de thé et théière de Camélia Sinensis 2 certificats cadeaux pour 1 brunch chez Janine Café 2 certificats cadeaux pour 1 brunch chez Régine café - 2 certificats cadeaux de 100$ chez les Fermes Lufa 1 certificat cadeau de 300$ au Restaurant Jérôme Ferrer - Europea
Tattoos et bijoux dentaires
5 $
@digital.glu - tattoo d’une valeur de 200$ @deaf.jesus - tattoo d’une valeur de 150$ @sad.bbq - un flash au choix @dot.gain - tattoo d’une valeur de 200$ @passelebriquet - tattoo d’une valeur de 150$ @murieldemai_tattoo - certificat-cadeau pour un tattoo valeur de 100$ @charliebourdeau - certificat-cadeau pour un tattoo valeur de 150$ @camille.lussier - certificat-cadeau pour un tattoo valeur de 100$ @dixgracieuse - certificat-cadeau pour un tattoo valeur de 60$ @Mathilde2000._ - 3 cetificats cadeaux pour des tooths gems de 100$, 150$ et 200$ @dental.jewelry.mtl - Certificat cadeau pour pose de 2 Gems
Ajouter un don pour CALACS de l'Ouest-de-l'Île

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!