Méga tirage de prix du CALACS de l'Ouest-de-l'Île

2 paires de soulier On au choix
Certificat-cadeau de 100$ chez Zaleska
Certificat-cadeau de 40$ chez Mimi et August
Certificat-cadeau de 50$ chez Sarah Bijoux
8 casquettes Ciele
Carte-cadeau de 200$ chez Deux Lions
Un ensemble de décoration pour Crocs et deux tasses en céramique par Llmoa
Certificat-cadeau de 250$ chez Madebyveri
Self-Care
5 $
1 Forfait-Escale chez Bota-bota (valeur de 180$)
3 paniers cadeaux de Lush
1 coupe de cheveux ou 1 produit capillaire
chez H4H
Certificat-cadeau de 120$ au spa Peauésie
4 cours d’introduction chez Milan Pole Studio
1 coupe de cheveux chez Doroftei Coiffure
Ensemble de faux ongles ou pose complète avec Nail Art au choix chez @denial.of.comfort
Service de tressage ou de locks (extentions en extra) chez @ic.system
Gel mani avec nail art - level 1 chez @Lu.theenailpimp
Coupe de cheveux et lavage avec masque @orderofthegoodhair
Un forfait d’épilation par laser d’une (1) zone au choix* chez Epiderma + un ensemble de produits Medicart. (valeur pouvant aller jusqu’à 1 895 $)
Fun
5 $
Paire de billets pour le concert Jeux de couleurs le 17 avril 2026 à l’Orchestre Métropolitain2 jeux de société de Flyos Games1 laisser-passer double pour une représentation de la saison 2025-2026 de l’Espace GO 2 livres de la Librairie L’Euguélionne Lot d'illustration de @charlieboudreau 6 x Coffrets découverte du Café Zab (valeur 60$)Coffret de thé et théière de Camélia Sinensis 2 certificats cadeaux pour 1 brunch chez Janine Café 2 certificats cadeaux pour 1 brunch chez Régine café - 2 certificats cadeaux de 100$ chez les Fermes Lufa 1 certificat cadeau de 300$ au Restaurant Jérôme Ferrer - Europea
Tattoos et bijoux dentaires
5 $
@digital.glu - tattoo d’une valeur de 200$
@deaf.jesus - tattoo d’une valeur de 150$
@sad.bbq - un flash au choix
@dot.gain - tattoo d’une valeur de 200$
@passelebriquet - tattoo d’une valeur de 150$
@murieldemai_tattoo - certificat-cadeau pour un tattoo valeur de 100$
@charliebourdeau - certificat-cadeau pour un tattoo valeur de 150$
@camille.lussier - certificat-cadeau pour un tattoo valeur de 100$
@dixgracieuse - certificat-cadeau pour un tattoo valeur de 60$
@Mathilde2000._ - 3 cetificats cadeaux pour des tooths gems de 100$, 150$ et 200$ @dental.jewelry.mtl - Certificat cadeau pour pose de 2 Gems
