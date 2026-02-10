Jeux de l'Éducation UQÀM

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Jeux de l'Éducation UQÀM

À propos de cette tombola

Grand tirage des Jeux de l'Éducation UQAM 2026

Lot #1: L'enseignant.e engagé.e
5 $

Lot d'une valeur de 378$ !!!
Les prix sont les suivants:

  • Espace pour la vie: Une paire de billets qui permet une visite de la Biosphère, du Planétarium et de l'Insectarium, pour un total de 6 billets d'entrés gratuits!
  • (x2) Fino Éducation: 1 abonnement annuel aux matériels pédagogiques numériques Régulorama, idéals pour les élèves du primaire ou éprouvant des difficultés d'écriture au secondaire.
  • Aimer l'école: Une carte cadeau de 25$ pour acheter du matériel pédagogique spécialisé pour l'éducation préscolaire et primaire. Ces matériels sont conçus pour être clé en main, avec une belle apparence soignée, et pour finalement, faire aimer l'école aux enfants.
  • (x2) Les éditions Passe-Temps: 1 jeu éducatif
    parmi leur grande collection de matériel éducatif ludique conçu pour tous les niveaux scolaires. Ils se distinguent par leur super catalogue de matériels pédagogiques attrayants, durables, diversifiés et performants.
Je veux vraiment le lot #1
25 $
Cela inclut 6 billets

Cette option vous permet d'acheter 6 billets pour le prix de 5, pour avoir une plus grande chance de gagner les prix que vous voulez. Valable uniquement pour les prix du lot #1.

Lot #2: Oui oui je suis culturé.e
5 $

Lot d'une valeur de 325$ !!!
Les prix sont les suivants:

  • Oasis Immersion: Une paire de billet pour visiter une des 3 différentes expositions du moment. Oasis Immersion offre une expérience d'exposition immersive comme nul part ailleurs. Plongez dans un univers visuel et sonore époustouflant et laissez vous porter par cette expérience unique au monde.
  • Musée des beaux-arts de Montréal: Un laissez-passer pour aller voir les 5 expositions à l'affiche. Le Musée des beaux-arts est un pilier culturel du Québec et un incontournable pour toutes les personnes qui passent par Montréal.
  • (x2) Cinéma Cinéma: Une paire de billet pour aller voir le film de son choix parmi les 3 cinémas composant le groupe: le Cinéma Beaubien, le Cinéma du Parc et le Cinéma du Musée.
  • (x2) Distillerie 3 Lacs: Une visite guidée de la distillerie pour 4 personnes incluant la dégustation de 6 produits faits directement sur place. La Distillerie 3 Lacs offrent une immense diversité de produits pour tous les goûts, conçus par des experts passionnés de chez nous.
Je veux vraiment le lot #2
25 $
Cela inclut 6 billets

Cette option vous permet d'acheter 6 billets pour le prix de 5, pour avoir une plus grande chance de gagner les prix que vous voulez. Valable uniquement pour les prix du lot #2.

Lot #3: J'ai besoin d'un break
5 $

Lot d'une valeur de 372$ !!!
Les prix sont les suivants:

  • Kin et Plaisir: 4 cours d'entraînement et de pilates en studio spécialisés pour les femmes. Kin et Plaisir a été lancé par une kinésiologue qui a pour mission de redonner le plaisir de bouger, à sa manière dans un espace chaleureux et bienveillant.
  • (x3) Lumicire: Une paire de bougies parfumées éco-responsable faites à la main au Québec. Lumicire offre une grande variété de fragrances uniques et réconfortantes procurant une incroyable expérience sensorielle.
  • (x2) Atelier by Lau: Un kit débutant d'aquarelle comprenant des illustrations faites à la main, une palette d’aquarelle artisanale sur papier, ainsi qu’un pinceau à réservoir. Atelier by Lau fait partager la passion de l'aquarelle avec son offre de produits artisanaux faits localement, ainsi qu'une série d'ateliers conçue pour développer son savoir-faire tout en ayant du plaisir.
  • (x4) Silly Billy: Un panier comprenant leur sriracha aux cornichons, leur moutarde aux cornichons et leur pickledip sauce aux cornichons. Si vous trouvez qu'il vous manque de cornichons dans votre vie, Silly Billy a tout ce qu'il vous faut.
Je veux vraiment le lot #3
25 $
Cela inclut 6 billets

Cette option vous permet d'acheter 6 billets pour le prix de 5, pour avoir une plus grande chance de gagner les prix que vous voulez. Valable uniquement pour les prix du lot #3.

Lot #4: La grimpe du grimpeur grimpant
5 $

Lot d'une valeur de 390$ !!!
Les prix sont les suivants:

  • Centre d'escalade Le Mouv:
    • Un abonnement mensuel, permettant des entrés illimitées pendant 1 mois. Parfait pour les grimpeur.euse.s d'expérience ou les nouveaux qui veulent se développer dans le sport.
    • (2x) La passe exploration, permettant des entrés illimitées pendant une semaine. Parfait pour découvrir le gym et véritablement essayer le sport.
    • (x5) Une passe quotidienne.
      Le Mouv est un centre d'escalade montréalais gérer par une équipe de passionné.e.s qui ont réellement l'escalade à coeur. Ils offrent une panoplie de programmes et d'entrainements autant pour les experts que pour les novices, tout le monde est la bienvenue.
  • Centre d'escalade Café Bloc
    • (4x) Un coupon rabais de 25% + location de souliers gratuite. Ce prix permet de réellement découvrir l'escalade intérieur de bloc dans un magnifique gym proche de l'UQAM. Que ça soit pour dépasser ses limites ou en relaxant avec un café entre deux grimpes, le staff du Café Bloc est accueillant et l'expérience y est enrichissante.
Je veux vraiment le lot #4
25 $
Cela inclut 6 billets

Cette option vous permet d'acheter 6 billets pour le prix de 5, pour avoir une plus grande chance de gagner les prix que vous voulez. Valable uniquement pour les prix du lot #4.

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