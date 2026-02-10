Grand tirage des Jeux de l'Éducation UQAM 2026

Lot d'une valeur de 372$ !!!

Les prix sont les suivants:

Kin et Plaisir: 4 cours d'entraînement et de pilates en studio spécialisés pour les femmes. Kin et Plaisir a été lancé par une kinésiologue qui a pour mission de redonner le plaisir de bouger, à sa manière dans un espace chaleureux et bienveillant.

(x3) Lumicire: Une paire de bougies parfumées éco-responsable faites à la main au Québec. Lumicire offre une grande variété de fragrances uniques et réconfortantes procurant une incroyable expérience sensorielle.

(x2) Atelier by Lau: Un kit débutant d'aquarelle comprenant des illustrations faites à la main, une palette d’aquarelle artisanale sur papier, ainsi qu’un pinceau à réservoir. Atelier by Lau fait partager la passion de l'aquarelle avec son offre de produits artisanaux faits localement, ainsi qu'une série d'ateliers conçue pour développer son savoir-faire tout en ayant du plaisir.