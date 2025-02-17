Grand Tirage Santé Groupe Beaucage 2025

Le billet à 60 $, en quantité limitée (il y a seulement 5 000 billets en circulation), qui vous donne 12 chances de gagner un des grands prix... En plus d’une zone à gratter qui vous donne 1 chance sur 10 de gagner un prix instantané, et il y a 30 000 $ en prix!

Le billet à 60 $, en quantité limitée (il y a seulement 5 000 billets en circulation), qui vous donne 12 chances de gagner un des grands prix... En plus d’une zone à gratter qui vous donne 1 chance sur 10 de gagner un prix instantané, et il y a 30 000 $ en prix!

Plus de détails...