Grand Tirage Santé Groupe Beaucage 2025

Ajouter un don pour Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie Inc.
$
Billets (Régulier)
20 $
Le billet régulier à 20 $, grâce auquel vous avez 3 chances de gagner un des 10 grands prix...
En plus de mettre la main sur 12 coupons-rabais d'une valeur totale de plus de 100 $!
Le billet régulier à 20 $, grâce auquel vous avez 3 chances de gagner un des 10 grands prix...
En plus de mettre la main sur 12 coupons-rabais d'une valeur totale de plus de 100 $!
Billets (Spécial 25e édition)
60 $
Le billet à 60 $, en quantité limitée (il y a seulement 5 000 billets en circulation), qui vous donne 12 chances de gagner un des grands prix...
En plus d’une zone à gratter qui vous donne 1 chance sur 10 de gagner un prix instantané, et il y a 30 000 $ en prix!
Le billet à 60 $, en quantité limitée (il y a seulement 5 000 billets en circulation), qui vous donne 12 chances de gagner un des grands prix...
En plus d’une zone à gratter qui vous donne 1 chance sur 10 de gagner un prix instantané, et il y a 30 000 $ en prix!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!