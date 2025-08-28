Union Nationale Française

Union Nationale Française

​Grande fête communautaire et tournoi de pétanque

620 Langevin St

Winnipeg, MB R2H 2W2, Canada

Membre UNF - De 1 à 3 joueurs.
Gratuit

Je suis membre de l'UNF et j'ai renouvelé mon adhésion en 2025. L'association se charge de me trouver une équipe si je viens seul.e.

Non membre UNF - De 1 à 3 joueurs.
15 $

Je ne suis pas membre de l'UNF. L'association se charge de me trouver une équipe si je viens seul.e.

Soirée au Club Éclipse à partir de 17 h 00. Entrée gratuite.
Gratuit

Réservez votre place! Indiquez le nombre de personnes présentes à la Fête communautaire ouverte à tous·tes (animation, musique française, danse).

Sur place, vous pourrez acheter un repas et des boissons alcoolisées auprès de notre partenaire Ker Breizh.

